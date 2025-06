Alexandra Revilla enfocada en dar visibilidad a los artistas latinos en la escena musical global

“Desde que tengo uso de razón, quise dedicarme al mundo de la música”, dice con convicción. Su historia, sin embargo, no es la típica narrativa romántica de una artista que canta en su habitación, es la de una profesional que ha combinado creatividad con estrategia, arte con tecnología, y talento con visión de negocios.

Graduada summa cum laude en Music Business del Berklee College of Music, con un GPA de 3.93 y un minor en Creative Coding, Alexandra representa una nueva generación de líderes musicales que se mueven con soltura entre el estudio de grabación, los algoritmos y las salas de negociación.

“La música cumple un rol fundamental en la narrativa que se cuenta en pantalla”, comenta cuando habla sobre su trabajo en Sync, el área que conecta música con cine, televisión y publicidad. Su paso por NBCUniversal fue clave: allí participó en la postproducción de la docuserie Reggaetón: The Sound that Conquered the World, donde incluso aportó ideas para la selección musical.

Pero su interés no se detuvo ahí. En Warner Chappell Music, trabajó en proyectos con grandes plataformas como Netflix y Amazon Prime, y con artistas reconocidos como Bizarrap y Danny Ocean. Su misión: que el talento latino llegue a producciones de alto impacto.

En el área de A&R —el corazón del desarrollo artístico— Alexandra brilla por su capacidad para detectar potencial antes de que sea evidente para el resto. “Una de las cosas más importantes en la carrera de un artista es construir su identidad”, dice. Fue precisamente esa visión lo que la llevó a identificar talentos como Trueno y Lit Killah en etapas tempranas, llevándolos a escenarios limeños antes de que explotaran como fenómenos regionales. “Fue una experiencia muy enriquecedora porque no solo implicó descubrir talento, sino también apostar por artistas emergentes.”

Para Alexandra, el reto actual de la música no es la creación, sino la visibilidad. “Cada día se suben miles de canciones a las plataformas digitales”, explica. “El reto aquí es cómo lograr visibilidad y construir una audiencia leal.” Además, señala el cambio en el consumo musical provocado por las redes sociales: fragmentado, acelerado, fugaz.

Sobre la inteligencia artificial, no se muestra alarmista, pero sí cauta. “El verdadero poder de esta herramienta está en cómo puede ayudarnos a que la música creada por artistas reales llegue al público adecuado. Usar la IA para mejorar el music curation y music discovery, más que para reemplazar la creatividad humana.”

A medida que avanza en su carrera, Alexandra no solo busca contribuir al desarrollo de artistas, sino también impulsar cambios estructurales en la industria musical latina. Cree firmemente en la necesidad de abrir espacios más inclusivos y accesibles, tanto para nuevos talentos como para profesionales detrás del escenario. “La música tiene que reflejar la diversidad de quienes la crean y también de quienes la escuchan. Eso empieza desde cómo se toman las decisiones en la industria.”

En su visión a futuro, Alexandra quiere seguir construyendo puentes: entre disciplinas, entre mercados, entre generaciones. Su formación técnica, su intuición artística y su enfoque estratégico le permiten navegar todos esos mundos con naturalidad. En un entorno donde el cambio es la única constante, su perfil híbrido y su capacidad de anticiparse a las tendencias la colocan en una posición privilegiada para redefinir lo que significa hacer música en el siglo XXI.