“La elección de autoridades judiciales por sí sola no terminará con la corrupción”: Marcela Ríos

INTERNACIONAL

Este fin de semana en un hecho inédito, México se convirtió en el primer país en el mundo en llevar a cabo una elección de jueces y magistrados por voto popular, bajo el argumento de que así se va a contrarrestar la corrupción judicial.

Aunque la participación electoral fue solamente del 13.3% de un total electoral de 100 millones de personas habilitadas para votar, para organizaciones como Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en términos procedimentales se trató de una jornada muy bien organizada.

Marcela Ríos Tobar, directora regional de (IDEA Internacional), hizo un acompañamiento electoral a los primeros comicios judiciales. Ella dijo que, a pesar de que se hizo en poco tiempo y con menos recursos que cualquier otra jornada electoral no hay visos de posibles irregularidades.

“Yo no he visto que la OEA diga que hay irregularidades”, recalcó.

¿Cuál es el análisis que hace usted sobre estas elecciones? ¿Realmente ese mecanismo va a reducir la corrupción en Lajusticia?

“La decisión profunda de cambiar el sistema de nombramiento puede generar cambios importantes en problemas que puedan haber existido en el sistema judicial en el término de tráfico de influencias, conflictos de interés, capturas por intereses privados u otros que hayan causado parte de la corrupción, en algún sentido si tienes instituciones con mucha corrupción y cambias a la gente que está adentro puede ser que pueda ser menos corrupción”.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral solo el 13.3% salió a votar. ¿Es un éxito como lo afirma la presente de México, Claudia Sheinbaum, o es un completo fracaso electoral?

“Yo creo que saliéndose de la pelea ideológica y polarizada que es muy común en política, los resultados electorales siempre se pueden tomar para cualquier cosa, la respuesta está un poco en el medio, que es una participación baja, no tenemos parámetros para compararla en el sentido de que, como lo decíamos antes, es una elección inédita” (…) “No era esperable que una elección desconocida para las personas, desconocida porque nunca había votado para el poder judicial, no necesariamente todos los ciudadanos entienden qué hace cada una de las autoridades tuviera altos niveles de participación, no era esperable que iba a participar el 60% como lo hacen más habitualmente en México, pero 13% es bajo en un país tan gigante como este, donde votó 13 millones de persona”.

VEA LA ENTREVISTA COMPLETA.