Desde hoy, resuelve tus quejas y reclamos en jornadas de salud en municipios

Estas jornadas se vienen realizando desde el mes de marzo, con la presencia de las EPS, prestadores de servicios de salud y gestores farmacéuticos, brindando a la ciudadanía un espacio para expresar sus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), en relación con la oportunidad y calidad de los servicios de salud en sus municipios, fortaleciendo así los mecanismos de control social y participación comunitaria.

Estas jornadas ya han llegado a 13 municipios del Departamento, incluyendo Arjona, Clemencia, Santa Rosa, Soplaviento, San Cristóbal, Villanueva, San Estanislao, Mahates, María La Baja, Santa Catalina, Arenal, Norosí y Morales; atendiendo un total de 692 PQRSD, de las cuales 477 correspondieron a quejas por medicamentos/insumos, 172 por órdenes médicas, 23 por viáticos y transportes y 20 por trámites administrativos.

En el ranking de EPS que más han recibido PQRSD se encuentran:

Mutual Ser = 470

Nueva EPS= 119

Coosalud =83

Cajacopi= 8

Fomag= 7

Salud Total= 4

Sanitas = 1

“Vine porque tenía una petición, mi papá tiene un tumor de laringe y la Mutual me estaba demorando el proceso. Vine aquí para que la Jornada de Participación Social en Salud me ayudara a solucionar el caso; me escucharon y automáticamente llamaron al Centro Radio Oncológico del Caribe y me solucionaron, a mi papá ya lo van a operar”, expresó Yeimis Castro, habitante del municipio de Arjona.

“Vengo con un caso que desde enero a mi hijo no le habían entregado los medicamentos para su tratamiento de adenoides y tos. Me enteré de la jornada por las redes sociales, me acerqué y gracias a Dios me solucionaron”, agregó Virleys Orozco, habitante del municipio de Villanueva.

La ruta continúa su agenda por el zodes Magdalena Medio, llegando hasta los municipios del sur de Bolívar y el zodes Montes de María. Durante los próximos días y el mes de junio, se visitarán los siguientes municipios:

• 27 de mayo: Simití

• 28 de mayo: Santa Rosa del Sur

• 29 de mayo: San Pablo

• 30 de mayo: Cantagallo

• 10 de junio: Arroyo Hondo

• 12 de junio: Calamar

• 17 de junio: Córdoba Tetón

• 18 de junio: Zambrano

• 19 de junio: El Carmen de Bolívar

• 25 de junio: El Guamo

Las jornadas se desarrollan entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m en puntos estratégicos de cada municipio, los cuales se informan previamente a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud de Bolívar en articulación con las secretarías de salud municipales.

La Secretaría de Salud de Bolívar, cumpliendo con el compromiso del gobernador Yamil Arana, de llevar toda la oferta institucional de salud de norte a sur del Departamento, reitera su invitación a la comunidad para participar activamente en estas jornadas, en las que se promueve una gestión pública participativa, cercana y orientada al mejoramiento continuo del sistema de salud.