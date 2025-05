Candela, una colaboración icónica que resalta la identidad musical del Caribe

Con pocos días de haber sido lanzada en plataformas digitales, el tema ha tenido una gran aceptación en el público, que la catalogan como una explosión de energía que une tres potentes voces en una sola pista.

Con un ritmo pegajoso y un estribillo memorable (“Candela, yo te doy candela…”), la canción invita a bailar, celebrar y dejarse llevar. Es un homenaje

a la cultura musical caribeña, combinando tradición e innovación en una producción moderna y contagiosa.

Esta canción, que representa una colaboración histórica con alto valor cultural, hace parte del género de moda llamadorancha, el cual fusiona la champeta, el guarapo y el rap; y llamaal desorden, la diversión, el baile y el disfrute.

Sin duda, Rey Three Latino, quien es la voz principal del guarapo, un género originario de Barranquilla que fusiona ritmos africanos con electrónica, no se equivocó al llamar a dos grandes de la industria: Kevin Flórez, el rey de la champeta, y Totoy el frío, uno de los raperos más potentesdel Caribe (cortesíade Universal Music Latino, UMG Recordings, Inc.), quienes dieron su aporte para que se lograra un buen producto que hoy es tendencia en redes.

Más de Rey Three Latino

Es un artista barranquillero conocido como el máximo exponente del género guarapo. Su estilo combina la energía de la música urbana con ritmos afro caribeños, convirtiéndose en una de las figurasmás auténticas y representativas del nuevo sonido del Caribecolombiano. Ha colaborado con múltiples artistas y es reconocido por su voz potente, estilo fresco y presencia escénica única.