Paula Prada, una latina con propósito en la industria aseguradora

En un sector tan importante donde los números no son solo cifras, sino piezas clave para proteger economías y personas, la latina Paula Prada ha destacado como una profesional de referencia en el ámbito actuarial costarricense.

Graduada en Ciencias Actuariales por la Universidad de Costa Rica, y con una maestría en Estadística y Econometría, Paula ha desarrollado un enfoque integral en la evaluación y gestión de riesgos. Su formación le ha permitido no solo dominar herramientas cuantitativas complejas, sino también interpretar los desafíos reales del negocio asegurador y transformarlos en soluciones técnicas sólidas y sostenibles.

“Me definiría como una profesional analítica, curiosa y comprometida con la excelencia técnica y el propósito social del actuarariado”, afirma. Esta definición no es un eslogan, sino un principio que ha guiado cada uno de sus pasos. Desde los inicios de su carrera, ha mostrado una clara vocación autodidacta, impulsada por el deseo de entender en profundidad cómo funcionan los sistemas y procesos dentro del ecosistema asegurador. Ese impulso por comprender no se detiene en la teoría: lo transforma en acción, con un enfoque constante en la optimización, la eficiencia y la mejora continua. “En el mundo actuarial, donde cada dato cuenta y cada modelo tiene un impacto en la estabilidad del mercado, creo firmemente que la búsqueda constante de mejora es esencial.”

Su experiencia profesional incluye una etapa clave en MNKSeguros S.A. (anteriormente Oceánica de Seguros), una de las aseguradoras privadas reconocidas en Costa Rica. Allí, asumió un rol fundamental en el desarrollo de estrategias técnicas y actuariales, y su capacidad de liderazgo la llevó a ocupar espacios de incidencia gremial y sectorial.

Uno de los logros más relevantes en su trayectoria fue haber liderado el Comité de Riesgos de la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica. Desde esta posición, promovió la adopción de estándares internacionales de gestión de riesgos, impulsó la integración de principios de sostenibilidad en los seguros, y fortaleció el diálogo técnico entre las aseguradoras privadas. Esta labor no solo aportó valor a su compañía, sino que elevó el nivel técnico del sector en su conjunto.

Otra de sus contribuciones más destacadas fue el diseño e implementación desde cero de un Programa de Gestión de Riesgos institucional. Este proyecto, desarrollado con una visión integral, incluyó la elaboración de políticas y procedimientos, la identificación y evaluación de riesgos clave, el establecimiento de controles operativos, y la creación de planes de acción y contingencia. Este esfuerzo consolidó una cultura organizacional basada en la prevención, la anticipación y la sostenibilidad operativa.

La dimensión ética también ha sido un eje clave en su trabajo. Participó activamente en la elaboración del Protocolo de Conducta Empresarial Responsable en colaboración con la misma asociación gremial, promoviendo así una gestión más transparente, ética y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Como actuaria, puedo contribuir al bienestar financiero del sector asegurador, a la protección de las personas y las economías, y al fortalecimiento de las decisiones dentro de las compañías”, comenta.

Además, ha liderado procesos complejos de auditoría interna y evaluación institucional, especialmente en contextos regulatorios y calificaciones externas. Su rol ha sido determinante para garantizar el cumplimiento normativo, fortalecer el gobierno corporativo y posicionar la gestión de riesgos como un pilar transversal en las decisiones estratégicas.

Paula también ha sido una pieza clave en el diseño del plan estratégico de su organización, aportando una visión actuarial al desarrollo de proyecciones financieras, análisis de escenarios y alineación de objetivos operativos y financieros. Su habilidad para traducir modelos complejos en estrategias accionables ha sido fundamental para impulsar la sostenibilidad y crecimiento del negocio. Actualmente, continúa su desarrollo profesional a través del riguroso proceso de certificación de la Society of Actuaries (SOA), en el cual ya aprobó el examen de Probabilidad y se prepara para el examen de Matemática Financiera. Este camino de formación permanente refuerza su compromiso con la excelencia técnica y la actualización continua, principios fundamentales en un entorno donde los riesgos evolucionan con rapidez.

Más allá de su rol técnico, Paula Prada también se define como una líder que busca generar impacto positivo compartiendo conocimiento y desarrollando talento joven. Cree en el actuarariado no solo como una profesión, sino como una herramienta para generar bienestar colectivo. “También me veo como una líder técnica que busca generar impacto positivo, no solo mediante resultados, sino también compartiendo conocimiento, promoviendo el desarrollo de talento joven y fomentando una cultura de gestión de riesgos basada en principios sólidos y ética profesional.”

Con una visión clara, una base técnica robusta y un compromiso genuino con la mejora del sector, Paula Prada representa una generación de profesionales que combinan análisis riguroso con propósito humano, aportando no solo a la rentabilidad de las empresas, sino también a la solidez y responsabilidad del ecosistema asegurador en su conjunto.