🔴 Llaneros vs SANTA FE: siga EN VIVO el partido aplazado de la Liga Colombiana 2025

Los equipos colombianos contin√ļan poni√©ndose al d√≠a en la Liga Colombiana 2025-I. En el segundo turno de este mi√©rcoles 30 de abril, Independiente Santa Fe visita a Llaneros en duelo aplazado de la decimoquinta jornada del torneo local.

El conjunto bogotano se ubica en la séptima casilla de la tabla con 24 unidades, por lo que sumar hoy será clave para mantenerse dentro, en caso de no ganar podría salir de los ocho o quedar plantado en la octava posición, esto a la espera del resultado entre Once Caldas vs. Envigado, el próximo jueves primero de mayo.

Por otro lado, el equipo del Meta, aunque ya no tiene chances para jugar los cuadrangulares, debe seguir sumando para que su permanencia en la primera divisi√≥n del f√ļtbol colombiano no peligre.

Siga EN VIVO el partido Llaneros vs Santa Fe