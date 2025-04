El cónclave pierde dos electores y serán 133 cardenales los que elijan al sucesor del papa Francisco

Cónclave (Photo by Arturo Mari - Vatican Pool/ Getty Images) / Pool

El Vaticano informó dos ausencias en el cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco a partir de la semana próxima, con lo que el total de purpurados con derecho voto cayó a 133. Un español y un bosnio no podrán participar por motivos de salud.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, no confirmó sus identidades. La Conferencia Episcopal Española indicó que uno de ellos era Antonio Cañizares, de 79 años y arzobispo de Valencia.

Los cardenales menores de 80 años tienen derecho a votar en la elección del nuevo pontífice, que comienza el 7 de mayo en la Capilla Sixtina: en principio eran 135 de 252.

El nuevo papa se elige con al menos dos tercios de los votos. Los cardenales no tendrán acceso a sus celulares, al internet, ni a la prensa hasta que la fumata blanca anuncie el “Habemus papam”.

“He decidido obedecer”, dice cardenal convicto tras desistir del cónclave

El cardenal italiano condenado por malversación y despojado de sus privilegios por el papa Francisco comunicó su decisión de “obedecer” la decisión de la Iglesia de vetarlo del cónclave que elegirá al próximo pontífice.

Angelo Becciu, de 76 años, fue en algún momento una de las figuras más poderosas del Vaticano, asesor de Francisco e incluso considerado papable hasta que una operación inmobiliaria opaca en Londres lo llevó a la justicia y al ostracismo clerical.

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre lo he hecho”, dijo el cardenal en un comunicado.

Becciu defiende su inocencia. Insistía que era su deber participar en el cónclave que inicia el 7 de mayo, a pesar de no estar en la lista oficial de electores: aún tiene el título de cardenal y participa de las reuniones preparativas del cónclave.

El cardenal Pietro Parolin, por años el número dos en el Vaticano, presentó a Becciu dos documentos firmados por el pontífice argentino que confirmaban que no podría participar.