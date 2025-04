En medio de polémica inició la plenaria del Congreso en Pleno en conmemoración de las víctimas

Colombia

Momentos de tensión se vivieron en el inicio de la sesión del Congreso en Pleno en la que se conmemora el día para las víctimas, debido a las senadoras del Pacto Histórico, Aida Avella y María José Pizarro, solicitaron que el vicepresidente de la Cámara, Jorge Rodrigo Tovar, hijo de ‘Jorge 40’ no interviniera ni presidiera la plenaria.

“Hoy es el Día de las Víctimas y encuentro en el orden del día unas palabras de una persona que no nos representa a las víctimas. Yo quisiera pedir que en cambio de él esté la segunda vicepresidenta que ha sido una víctima de la Cámara, porque no tiene presentación señor presidente que en este día en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hija de un victimario nos presida”.

En medio de la discusión, la representante a la Cámara Luz Ayda Pastrana salió en defensa del representante Tovar y aseguró que la sesión de hoy se debe basar en escuchar a las víctimas.

“Aquí no tenemos que estar pelando por quién preside, la Ley 5 es clara, nosotros tenemos un vicepresidente que nos representa. Si ustedes no estaban de acuerdo con las curules de Paz, ustedes fueron uno de los que los crearon, ¿o no?. Aquí el centro son las víctimas”.

La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, también defendió al representante Jorge Rodrigo Tovar y aseguró que basándose en el argumento presentado para modificar las intervenciones previstas, la senadora María José Pizarro tampoco debería hacer parte de la sesión.

“Nosotros estamos acá frente a víctimas de los paramilitares, de mis compañeros Comunes, hasta del Palacio de Justicia, senadora María José Pizarro, en ese orden de ideas, a mi me parece completamente inaceptable que se juzgue una persona como Jorge Tovar por ser hijo de, si no usted tampoco tendría por qué estar acá sentada señora María José”.

A propósito, la senadora María José Pizarro pidió respeto por su curul y tildó de hipócrita a la representante Katherine Miranda. Aseguró además Pizarro que el representante Jorge Rodrigo Tovar tiene total legitimidad.

“No acepto que una mujer, que de manera hipócrita se paraba al lado nuestro hace tres años venga a darme aquí lecciones de moral, Katherine Miranda, no se lo acepto. Porque usted se paró al lado mío y entonces no le dio vergüenza, mi problema no es con el señor Tovar, él tiene la legitimidad”.

#POLÍTICA La senadora María José Pizarro defendió su postura y tildó de hipócrita a la representante Katherine Miranda. Aseguró que el representante Jorge Rodrigo Tovar tiene total legitimidad.



Luego de la polémica ocurrida, el representante a la Cámara William Aljure pidió que se realizara un acto de reconciliación. Allí, los representantes Jorge Rodrigo Tovar, José Jaime Uscategui y la senadora María José Pizarro, acudieron al llamado.