Lady Gaga estrella invitada en Saturday Night Live

La estrella global de la música y actriz protagonista de reconocidos films como “A Star is Born”, “House of Gucci” y “Joker: Folie à Deux”, Lady Gaga, será la anfitriona de Saturday Night Live en su temporada 50, este sábado 8 de marzo, a través de Universal Comedy, en vivo. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

La multifacética artista volvió a consagrase en los premios Grammy® con Mejor Performance en Grupo y/o en Dueto por su colaboración con Bruno Mars con “Die with a Smile”, que se posicionó en el primer puesto del ranking Billboard Hot 100. El anticipado “Mayhem”, de Gaga se lanza el 7 de marzo y sonará por primera vez en Saturday Night Live un día después, con los dos primeros singles del disco; “Disease” y “Abracadabra”.

La cantante y compositora ganadora de 14 premios Grammy® fue la invitada musical de Saturday Night Live en cuatro oportunidades, y ofició de anfitriona en una ocasión. Asimismo, fue parte de los músicos convocados al “SNL 50: The Homecoming Concert”, uno de los dos especiales con los que se celebró el aniversario 50 del programa.

Por otro lado, ya están disponibles desde el 21 de febrero los dos especiales en exclusiva solo en Universal+ “SNL 50: The Homecoming Concert” y “SNL 50: The Anniversary Special”; y este 7 de marzo se estrenarán también los dos nuevos documentales “Ladies & Gentlermen…50 Years of SNL Music” y “SNL 50; Beyond Saturday Night” con testimonios inéditos y revelaciones imperdibles para los fanáticos.