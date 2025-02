Muere Angy Morad, Miss Mundo Asia, mientras daba a luz a su segundo hijo

Angy Morad, Miss Mundo Asia, murió a los 33 años de edad durante el parto de su segundo hijo. La triste noticia fue confirmada por Annie Orfali, mamá de la también actriz.

Su talento y dedicación la llevaron a participar en diversas producciones televisivas, destacando en series como ‘Al Gharib’ y ‘Baqaa Daw 13’. Su versatilidad y carisma la convirtieron en una figura prominente en la industria del entretenimiento.

El año 2017 marcó un hito en su carrera al ser coronada en concurso de belleza. Este logro no solo consolidó su fama en Siria, su país natal, sino que también la proyectó a nivel internacional, ganando admiradores en todo el mundo.

Según informes preliminares, Angy había contraído neumonía antes del parto, lo que complicó su estado de salud. La infección viral derivada de esta condición afectó sus pulmones, agravándose durante el proceso de dar a luz. A pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible salvar su vida y la de su hijo.

La madre de Angy, Annie Orfali, expresó su profundo dolor a través de las redes sociales. En un emotivo mensaje, escribió: “Oh Ángel, cuando estás dando a luz eres un ángel, ahora estás en el cielo. Fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste.Que Allah tenga misericordia de ti, que Allah te perdone y te haga una de las personas del paraíso". Además, compartió el inmenso sufrimiento que siente al haber presenciado la enfermedad y posterior fallecimiento de su hija.

El esposo de Angy también manifestó su desconsuelo públicamente. En su mensaje, expresó: “Lloro por mi esposa, mi amante, mi mimada y compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida y me dejó un vacío interminable. Pero me consuela saber que estás bajo la misericordia de Allah”. A pesar de la tristeza, mostró esperanza en reencontrarse con ella en el más allá.

La partida de Angy Morad ha dejado un vacío significativo en la cultura siria y en la comunidad artística internacional. Su legado perdurará a través de sus contribuciones al mundo del entretenimiento y su impacto en quienes la conocieron y admiraron. Las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencia y homenajes, reflejando el cariño y respeto que se ganó a lo largo de su carrera.