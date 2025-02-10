Javier Gandolfi y una autocrítica para Nacional, a pesar de golear al Pereira: esto dijo

En el cierre de la tercera fecha del fútbol colombiano, Atlético Nacional venció 3-0 a Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot, con anotaciones de Alfredo Morelos y un doblete de Kevin Viveros. Con esta victoria, los dirigidos por el técnico Javier Gandolfi son líderes en solitario de la Liga, luego de ser el único equipo en ganar los tres primeros partidos en el arranque del torneo.

Javier Gandolfi en rueda de prensa

Pese al contundente triunfo sobre el equipo del técnico mundialista Luis Fernando Suárez, Gandolfi se mostró autocrítico con relación al marcador, que, para muchas personas, no representa lo que se llevó a cabo durante el juego.

Además, el técnico argentino se refirió a temas específicos en el club, como el arranque de Edwin Cardona desde el banquillo, el caso de Camilo Candido, la adaptación de los refuerzos y su lectura del compromiso. Estas fueron sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro:

Con respecto a Edwin Cardona desde el banquillo:

“Con Edwin por ahí es más visible porque se para y hablamos. Esa dinámica que tenemos es la que día a día nos está llevando a tener esta química. Pero cada vez que veo algo en el campo lo llevo al campo de suplentes para corregir y felicitar por lo que está pasando en partido. Es parte de lo que está pasando en el juego, es la dinámica que me gusta tener con los chicos”.

La lectura del juego contra Pereira:

“El planteamiento de hoy era jugarle espejo al rival, por eso utilizamos al Búfalo (Morelos) y a Viveros jugando por un lado, con extremo desequilibrante como Gil y por el lado izquierdo con Billy la posibilidad de asociarse y alimentar esos dos atacantes. También con Uribe, en una posición más adelantada que Guzmán para tener ese poderío ofensivo. En el primer tiempo nos quedamos cortos con el resultado, nos faltó estar finos y tener tranquilidad a la hora de definir y tomar mejores decisiones. Pero en gran parte fuimos superiores al rival. El segundo tiempo, cuando empiezas a acertar, el equipo empieza a soltar. Cambiamos de sistema también cuando convertimos el segundo gol y pasamos a un 4-3-3, entonces eso también nos dio la posibilidad de manejar más el balón en mitad de cancha porque teníamos superioridad numérica. El equipo siguió generando situaciones y el resultado queda corto. Si hubiésemos tenido un poco más de efectividad, el resultado pudo ser más abultado”.

Con relación al uruguayo Camilo Candido:

“Si está es porque tiene condiciones para estar en un club grande, esa es la realidad. Tratamos de dar minutos y ponemos lo mejor siempre para todos los partidos. Analizamos carga, analizamos rival y analizamos esquema. No quiero tampoco dejar pasar el debut de Cristian, nuestro lateral derecho, el cual lo hizo extraordinario, lo acabo de felicitar. Cuando se tiene un plantel como el de Atlético Nacional es mucho más fácil para un chico porque hay mucha jerarquía, hay apoyo. La realidad es que con esta seguidilla de partidos vamos teniendo situaciones de sobre carga y Candido era uno de ellos, ya que venía sin un tiempo de ritmo de partido, por eso la idea era probar de titular, después no arrancó y darle minutos. Pero es un jugador con muchísima calidad y que nos va a dar mucho”.

La adaptación de los refuerzos:

“La idea es que la adaptación sea en el menor tiempo posible, pero es muy poco tiempo para que el jugador se acople. Trabajamos con todos de la misma manera, pero después pasa por el jugador, pero trabajo es el mismo”.

Fecha 4: próxima jornada para Deportivo Pereira y Atlético Nacional

Deportivo Pereira, no ha tenido un buen arranque en el torneo local, pues actualmente está ubicado en la penúltima posición de la Liga con un punto luego de los primeros tres partidos. En la jornada 4, el cuadro pereirano recibirá a Deportes Tolima el próximo jueves 13 de febrero en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a partir de las 8:30 pm.

Mientras que un día antes, es decir, el miércoles 12 de febrero, Atlético Nacional deberá visitar la capital colombiana para enfrentar a Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, a partir de las 8:30 pm.