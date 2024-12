Deportes Tolima vence al Once Caldas y es primer finalista de los cuadrangulares de Liga

¡Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga 2024-II! Este domingo 8 de diciembre se definió el Grupo B de los cuadrangulares y el equipo de ibaguereño consiguió tiquete a la disputa por el título, luego de haber vencido 1-0 al Once Caldas en el Manuel Murillo Toro. A la misma hora, Junior de Barranquilla, otro de los aspirantes a la final, cayó en su visita al América de Cali.

Desarrollo de la jornada

Con miras a que prevaleciese el juego limpio, los partidos Tolima Vs. Once Caldas y América Vs. Junior, válidos por la sexta y última fecha de los cuadrangulares, se jugaron en simultáneo. De los tres equipos en disputa por clasificar a la final, el Once era el que tenía la ventaja por ser líder del Grupo B. Le bastaba con empatar en Ibagué para avanzar, pero el destino le tenía preparado un día absolutamente estresante.

El primer gol de la tarde llegó en el Pascual Guerrero. A los 11 minutos de partido, Alexis Zapata levantó un centro pasado desde sector derecho y a la altura del segundo palo apareció Andrés Mosquera Guardia, quien ganó de cabeza y ubicó el balón contra el vertical de la mano izquierda de Santiago Mele. Con este resultado, Junior se despedía de una eventual clasificación.

Más adelante, se movió el marcador en el Murillo Toro. Sobre el minuto 32, Yeison Guzmán quiso regatear dentro del área, pero le puntearon el balón. El rebote cayó por izquierda para Jeison Lucumí, quien de primera envió un centro a media altura que en el área chica concretó Brayan Gil. Golazo que le daba al Tolima el tiquete a la final.

Aquellos serían los únicos goles de la jornada, más allá que las acciones en el Murillo Toro fueron para el Once Caldas. El cuadro albo intentó hasta el final conseguir la igualdad, pero no fue capaz de anotar.

Deportes Tolima terminó imponiéndose en condición de local y, sumado a la derrota de Junior en casa del América, se quedó con el liderato del Grupo B (10 unidades) y el consecuente tiquete a la final del fútbol colombiano. Ahora espera rival por Millonarios o Atlético Nacional.