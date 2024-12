‘No hubo ninguna solicitud con la cuestión de los cadáveres no identificados’: Comité ONU

Debido a la polémica surgió en el país por la cifra de 20.000 cadáveres no identificados en un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá revelada por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, esta entidad ratificó lo que dijo en diálogo con Caracol Radio el embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo Gallón.

El embajador le aseguró a Caracol Radio que había hablado con la experta del comité, Carmen Rosa Villa, y que ella le afirmó que estas cifras fueron presentadas ante entidades estatales antes de su publicación, el pasado 5 de diciembre.

Esto fue ratificado por el Comité en un comunicado , en el que dice, “un día antes de hacer públicas sus conclusiones preliminares, el Comité las presentó en una reunión con autoridades del Estado, lo cual es una cortesía diplomática que les permite corregir cualquier error fáctico. No hubo ninguna solicitud relacionada con la cuestión de los cadáveres no identificados, incluida la información sobre el almacenamiento de cadáveres no identificados en el aeropuerto de Bogotá”.

Asimismo, esta delegación indicó que esa cifra de 20.000 cadáveres y la cuestión de su inadecuado almacenamiento fue presentada en diferentes ocasiones durante reuniones oficiales por fuentes confiables.

Luego de que las autoridades descartaran la presencia de cuerpos no identificados en el aeropuerto de Bogotá , el Comité celebró esta respuesta institucional. “El Comité elogia esta acción inmediata y toma nota de esta nueva información”.

Añadió que su trabajo no es investigar hechos ni dirigir investigaciones penales, sino “escuchar a autoridades e instituciones del Estado, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores en diferentes partes del país, y compartir sus observaciones”. Esto con una metodología “estricta para que las conclusiones, observaciones y recomendaciones se basen en observaciones de primera mano o en información corroborada recibida de fuentes creíbles.

El Comité anunció que las conclusiones y recomendaciones finales de su visita al país, en la que tuvo la oportunidad de hablar y escuchar a victimas, autoridades y observar el funcionamiento del sistema de paz, se publicarán en abril de 2025.