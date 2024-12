En Colombia hay 4200 personas esperando un trasplante de órgano, 3622 de riñón: INS

Armenia

Delegados del Instituto Nacional de Salud desde el Quindío insistieron en la importancia de donación de órganos, hay en lista en el país 4200 personas de las cuales 3600 están esperando trasplante de riñón

Armenia fue sede del primer encuentro de donación de Órganos Luis Esteban Montoya un corazón para el Quindío que se llevó a cabo en el centro de Convenciones de la ciudad donde hubo presencia de varios expertos relacionados con el trasplante de órganos en Colombia

Entre los invitados estuvo Rubén Darío Camargo, subdirector técnico de trasplantes y donación de órganos y tejidos del Instituto Nacional de Salud que habló de la importancia de este tipo de espacios para generar conciencia sobre la importancia de donación de órganos.

La donación de órganos parte del altruismo

El delegado del INS, agregó “la donación de órganos es el eje central de los trasplantes y la generación de donantes debe de partir siempre del altruismo, de la generosidad, de la voluntad de una forma desinteresada que no es exigible ni moral, ni legalmente, sino simplemente nace del corazón de esa persona que en vida manifiesta querer ser donante para aliviar a otras personas que lo requieren por una enfermedad crónica de pulmón de hígado de riñón o de corazón, esto debería ser de todos los departamentos de todas las ciudades que usted pueda viajar y decir voy a Pereira Armenia Manizales porque hay una multiplicidad de personas en esta labor desde luego, eso no debería ser de solo un departamento, sino de todo Colombia los 32 departamentos.

Cifras

Nosotros estamos en este momento en una lista de espera que supera los 4.000 pacientes estamos en números más más más o menos unos 4.200 pacientes de los cuales 3.622 exactamente a la fecha necesitando un riñón después en su orden, viene hígado en su orden, viene pulmón y bueno, otros órganos como corazón.

¿Por qué esa demanda tan alta de riñones?

Porque la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las patologías crónicas que afectan a mayor población en Colombia, no hay control de la presión arterial adecuado, no hay control de las glicemias, las comidas, la dinámica de vida, las vidas poco activas, generan que se produzca eso y por eso el riñón es el órgano más afectado para hacer trasplantado y ese es muy difícil de donar y adaptarse el cuerpo o por el contrario es fácil que se adapte o eso de que depende que se adapte un riñón al cuerpo. Sí no se adaptan, pero son personas que tienen que estar permanentemente dependiendo de inmunosupresores, cuando dejen de tomar el limón supresor pues puede haber un rechazo bien, sea agudo o crónico en un momento determinado

Mensaje para donar órganos

Rubén Darío Camargo, subdirector técnico de trasplantes y donación de órganos y tejidos del Instituto Nacional de Salud expresó “yo pienso que lo que Luis Esteban Montoya que es el niño que logró donar su corazón por su generosidad y por la generosidad de la familia creo que es un ejemplo para el departamento que nos está diciendo abramos las puertas de nuestro corazón, para que mucha gente se pueda beneficiar de esto creo que Luis Esteban está abriendo un futuro promisorio para el departamento porque aquí en este departamento existen muchas pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles de corazón de hígado de pulmón y de riñón que se verían beneficiadas con la donación de órganos locales.

Datos donación de órganos

El delegado del INS reveló “en relación con la donación de órganos, podemos decir que se han venido incrementando las cifras de donación desde el año 2022 en el cual tuvimos 332 donantes, mientras en el último año tuvimos 388 donantes. Hablando en números planos, tenemos un del 8,2%, lo que nos permite estar en las cifras de trasplantes que manejábamos antes de la pandemia.

En relación con los trasplantes, antes de la pandemia teníamos 1.303 trasplantes y estamos en 1394 para el último año, lo que nos permite un incremento del 17%. La sociedad va entendiendo que la donación es un bien social que genera beneficios dentro de la sociedad, porque los donantes los genera la sociedad y receptores están dentro de la sociedad”.