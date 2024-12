Comienza a restablecerse el servicio de gas en municipios del norte del Tolima

Tolima

Tras 6 días sin suministro de gas, se restableció el servicio para miles de familias en 4 municipios del norte del Tolima en los que se había cortado por la aparente falta de un acuerdo entre la empresa SERVINGAS SA ESP y una compañía transportadora.

Los daños ocasionados a los habitantes de Falan, Palocabildo, Casabianca y Villahermosa son incalculables por el corte en el servicio de gas domiciliario debido a que la empresa SERVINGAS SA. ESP se había quedado sin proveedores de gas ante aparentes incumplimientos contractuales por parte de esta compañía.

A través de un comunicado a la opinión pública, SERVINGAS SA. ESP anunció un acuerdo con la compañía TURGAS S.A. ESP para que sean los nuevos proveedores del suministro de Gas Natural.

Según José Albino García, líder social del Tolima, esta no es la primera vez que esta empresa incumple “Ya son dos o tres ocasiones en las que la empresa no hace los pagos que corresponde, necesitamos una empresa responsable que brinde este servicio y que no permita que corten el suministro de gas por falta de un acuerdo comercial”.

El servicio de gas domiciliario se restablece paulatinamente en los municipios de Falan, Palocabildo, Casabianca y Villahermosa.