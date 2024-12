Cafeteros preocupados por seguridad en zonas de producción

En Bogotá se llevó a cabo el Congreso 93 del sector cafetero, donde se abordaron las diversas incertidumbres que afectan la actividad cafetera en Colombia. Este evento reunió a expertos y actores clave del sector para discutir los desafíos actuales y futuros que enfrenta la producción de café en el país.

El presidente del congreso cafetero, Juan Francisco Suárez manifestó que una cosecha superior a los 13 millones 400 mil sacos este año y un valor de 14,2 billones de pesos, no es un sueño, es una realidad palpable en la economía; basta con visitar cualquier municipio cafetero en cosecha, para ser testigos de la fiesta y la esperanza que se vive con el café, que ha vuelto a ser el protagonista del desarrollo económico del país. Esto demuestra que Colombia nunca ha dejado de ser un país cafetero y, al contrario, es un jugador esencial en el mercado mundial.

“Este Congreso Cafetero, el número 93, ha sido el Congreso de la unidad. No significa esto que no haya diferencias: claro que las hay; pero precisamente la solidez gremial se refleja en saber gestionar esas diferencias sin que haya división. Es síntoma de fortaleza que seamos capaces de mantener el barco a flote, cuando hemos sido objeto de ataques y amenazas, que otros no habrían podido sobrellevar”, manifestó el dirigente cafetero.

También expresó la preocupación de los cafeteros por los problemas de seguridad en las fincas e hizo un llamado al Gobierno para redoblar esfuerzos en esta materia, de manera que podamos seguir trabajando en el campo y desarrollando la economía como lo hemos hecho hasta ahora. Sin seguridad, no hay inversión rural posible.

Defendió la importancia del Fondo Nacional del Café y en la necesidad de avanzar en la industrialización es el camino para potenciar el ingreso del productor.