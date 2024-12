Fico no permitiría cobro de la tasa de seguridad que plantea el Gobernador a través de EPM

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se manifestó en contra de la propuesta de impuesto-tasa para la seguridad en Antioquia, que sería cobrado a través de la factura de servicios públicos de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La iniciativa, promovida por el gobernador Andrés Julián Rendón, busca financiar estrategias de seguridad en la región mediante un recargo en el consumo de energía eléctrica.

A través de la plataforma X (antes Twitter), Fico expresó su rechazo a la medida:

“No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas. No estoy de acuerdo que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos. Como Alcalde de Medellín y Presidente de la Junta Directiva de EPM no permitiré que se haga dicho cobro a través de la cuenta de servicios públicos.”

❗️Frente al proyecto de la creación de un nuevo impuesto-tasa que se discute hoy la Asamblea Departamental de Antioquia:

No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas.

No estoy de acuerdo que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 4, 2024

El mandatario local enfatizó que su compromiso con la seguridad queda demostrado con los esfuerzos realizados en Medellín, donde se invertirán $1,3 billones en los próximos cuatro años para el fortalecimiento de organismos de seguridad y capacidad tecnológica. Asimismo, destacó que, a nivel del Área Metropolitana, se destinarán $150 mil millones para la instalación de cámaras de vigilancia en los 10 municipios de la región.