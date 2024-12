No hay nada más incluyente que una Fuerza Militar: General que lideró la operación Esperanza

La Operación Esperanza es actualmente una de las historias de rescate más importantes en la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esta misión comenzó a gestarse el 4 de mayo del 2023, luego de que el General Helder Fernan Giraldo, entonces comandante de las Fuerzas Militares, escuchara la noticia del accidente de un avión en el que viajaban tres adultos y cuatro niños.

El general Giraldo se comunicó de inmediato con el general Pedro Sánchez, quien se desempeñaba como Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. A él, le ordenó desplegar a sus mejores hombres para agilizar la búsqueda de los tripulantes.

El área que se delimitó para la búsqueda era de aproximadamente el 80 % del área de Bogotá y toda la zona era completamente selva virgen. A pesar de las 16 horas de lluvia diarias y el constante riesgo que representaban los animales salvajes de la zona, se consiguió rescatar a los 4 pequeños desaparecidos.

La historia de este rescate recorrió el país y el mundo entero; pero lo que más se destacó, fue el enorme trabajo colectivo que se requirió para conseguir terminar con éxito la operación.

¿Cuál fue la razón del éxito de la operación Esperanza?

Durante el encuentro de los 100 nuevos líderes de Colombia, un evento organizado por el grupo Prisa, el general Sánchez conversó con Juliana Restrepo, directora de Proyectos Especiales de la empresa, con quien explicó las razones detrás del gran éxito de esa operación que conmovió a todos los colombianos en 2023.

El general Sánchez explicó que una de las grandes ventajas, así como uno de sus más grandes retos, que enfrentó la operación fue la articulación y el enorme trabajo colectivo entre las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas locales que conocían muy bien el territorio selvático.

“La preocupación nuestra no solo corría por la vida de nuestros hombres, pues esta búsqueda no consistía solamente en entrar con armas al lugar; en lo que debíamos trabajar era en integrar a una comunidad indígena, con la que no compartíamos ni el lenguaje ni las costumbres”, explicó el General.

A pesar de esas diferencias, el objetivo de rescatar vivos a esos cuatro niños de la selva los unió y los llevó a superar todas las divergencias. “Lo que era estandarizado en las Fuerzas Militares, lo tuvimos que romper para conseguir la articulación que necesitábamos”, explicó el general, quien añadió que algo que facilitó esa integración fue la naturaleza incluyente de las Fuerzas Militares.

Una operación inusual e insuperable en magnitud

Durante su intervención en el evento, el general Sánchez expuso la gran magnitud de esta gran operación que ya cumple más de un año. Algunos de los datos que lo plasman son:

Los comandos caminaron 4.400 kilómetros, lo que equivale a caminar desde Bogotá, hasta la Paz, Bolívar.

lo que equivale a caminar desde Bogotá, hasta la Paz, Bolívar. Se encontró un campamento que durante muchos años se había tratado de rastrear, pero con el que no se había logrado dar con el paradero .

. Se emplearon equipamientos especiales y sofisticados; sin embargo, como relata el general, la ficha clave para encontrar a los menores fue al final una tortuga.

Finalmente, la historia que termina dándole cierre a la búsqueda se relaciona con la aparición de una tortuga en su camino. “Este animal es símbolo de suerte para las comunidades indígenas y entonces ellos, cuando la vieron, la amenazaron diciéndole que si no la entregaba a los niños, se iban a comer el hígado”, relató el General, quien cuenta que, metros después, se escuchó por fin el llanto de Cristin, el bebe que cumplió un año estando dentro de la selva.

Así terminó esta inusual e increíble búsqueda que finalmente destacó la enorme importancia de la inclusión y el trabajo colectivo en el país.