En Génova, Quindío declararán emergencia debido a las afectaciones por las lluvias

Armenia

En el municipio de Génova en el Quindío, las autoridades declararán la emergencia por las afectaciones de las lluvias debido a la gran cantidad de derrumbes y caída de puentes por la creciente de ríos que tiene en jaque más de 50 familias.

Así lo manifestó el alcalde de la localidad, Diego Fernando Sicua que contó las afectaciones en zona rural del bello Rincón Quindiano “tenemos unos inconvenientes muy grandes en la vereda pedregales donde perdimos más de cinco puentes peatonales, tenemos socavados dos puentes de concreto, tenemos socavado también la parte de la escuela de pedregales bajo y en San Juan la pérdida de banca en más de 80 metros lineales por movimientos en masa”

Y agregó “también dada las constantes lluvias en la parte alta de la montaña de verdad que estamos en este momento atendiendo emergencias, pero no estamos resolviendo de fondo las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, no podemos simplemente abrir vía y olvidarnos de toda la infraestructura que se ha perdido en los últimos días en el municipio de Génova”

El mandatario explicó “si vamos un poquito más atrás tenemos una falencia y unas afectaciones realizadas hace unos años atrás donde se atendió la emergencia, pero hemos dejado la vía principal por ejemplo hacía Barragán con unos puntos críticos donde necesitan unos muros de contención, en la vereda federal que necesitan muros de contención en la vereda río gris, necesita digamos nosotros una atención en nuestro bocatoma del acueducto para la zona urbana río gris y Cumaral con unas afectaciones.

Declaratoria de emergencia

Tuvimos una reunión con el Comité Municipal de gestión de riesgo, donde nosotros pudimos generar, digamos la aceptación y el visto bueno, por parte de este Consejo Municipal de gestión de riesgo para la declaratoria de emergencia en nuestro municipio, porque no tenemos la capacidad instalada, ni los recursos para atenderla desde el municipio, sino que también con esta declaratoria, pues podamos obtener recursos del gobierno nacional y obviamente el gobierno departamental.

En los próximos días vamos a sacar nosotros el acto administrativo donde vamos a tener punto por punto de las afectaciones en los últimos años del municipio de Génova y por ende poder atender de fondo las necesidades de nuestro municipio y no solamente estar dando soluciones a una emergencia de tránsito, sino que poder atender la comunidad, no podemos quedarnos sin esa infraestructura, solucionando daños y no vamos a tener soluciones de fondo.