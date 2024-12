Usuarios de Nueva EPS no serán atendidos en el Hospital Santa Sofía de Manizales

Manizales

Las directivas del Hospital Santa Sofía en Manizales, cumplió las advertencias a Nueva EPS, debido a que a la fecha las deudas de dicha entidad superan los 16 mil millones de pesos y que al finalizar noviembre no fueron saldados.

El gerente de la institución Carlos Alberto Piedrahita, informó que “el día 29 de noviembre la Nueva EPS que está acostumbrada a postular lo que se va a girar para el próximo mes, anunció el giro solamente 39 millones de pesos, de 16.000 millones al hospital Santa Sofía, lo cual no es justo ya que en promedio 3 mil millones venía girando mes a mes y ahorita dicen que van a girar solamente 39 millones de pesos cuando la deuda se creció a en vez de mejorar el giro”, indicó el funcionario.

El dos de diciembre la junta directiva de la Institución de salud, informó que como medida, suspenderán los servicios a la Nueva EPS de cirugía ambulatoria, consulta externa ambulatoria, ayudas de imágenes diagnósticas ambulatorias, entre otros servicios más.

“Se suspenden por la falta de pago de la Nueva EPS, esto al no tener pagos oportunos de esta entidad, pues no le permite al hospital garantizar los servicios con calidad, con oportunidad, con continuidad, con seguridad; ya que yo no puedo tener unos servicios abiertos cuando no tengo con que pagar a los proveedores”, destacó el gerente del Hospital Santa Sofía.

Fue enfático en decir que no tienen con qué garantizar insumos para tender a los pacientes, teniendo en cuenta la alta demanda de servicios de la población de afiliada a la entidad prestadora de servicios de salud.

Piden que la EPS se pronuncie con el pago y no con comunicaciones de intensión, puesto que las deudas se incrementan con el paso de los días.

Le puede interesar: Un incendio acabó por completo con una casa en Caldas, dos personas resultaron heridas

Le puede interesar: Dos personas privadas de la libertad se fugaron de la estación de Policía en Pensilvania