Ascienden a 70 casos los crímenes de mujeres durante 2024 en el Atlántico

Continúa la alerta en el Atlántico por los crímenes de mujeres que se vienen registrando. En la tarde de este martes 3 de diciembre, se confirmó el deceso de Sara Yireth Domínguez Cahuana, quien tenía 18 años y quien había sido baleada el pasado 30 de noviembre, en la calle 88 con carrera 5D, barrio Santo Domingo.

La joven perdió la vida en la Clínica Campbell, de Barranquilla, centro asistencial donde fue remitida desde la Clínica San Ignacio. Según lo que había informado la Policía, Domínguez Cahuana había sido baleada por un hombre conocido con el alias de ‘Luisito’.

Cabe mencionar que, en otro hecho aislado, pero ocurrido en el mismo sector de Santo Domingo, fue asesinada el pasado 2 de diciembre Rosa Noriega De la Rosa, de 68 años. Asimismo, su hija Sonia Esther Guerrero y Hesoner Campo Cueto resultaron heridos.

Con estos casos, la cifra de mujeres asesinadas en lo que va de 2024 en el Atlántico asciende a 70 casos.

“Es aterradora la seguridad de las mujeres”

“Es aterrador la seguridad de las mujeres en el Atlántico. Todo el año me la he pasado haciendo alertas, llamados a las autoridades, lamentablemente todavía siguen ocurriendo estas tragedias. Hoy son muchas las familias que llevan un luto porque no ha habido una intervención adecuada de la institucionalidad”, señaló la diputada Alejandra Moreno.

Por otra parte, se dio a conocer que fue enviado a la cárcel el presunto feminicida de Nalfi Esther Blanco Olmos, una docente quien fue asesinada en una vivienda en el municipio de Sabanalarga. El acusado era la expareja sentimental, identificado como Jorge Leonardo Piña Rodríguez, de 34 años.