Ley de financiamiento: sigue sin radicarse la ponencia para primer debate

Colombia

Las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas) estaban citadas para este lunes, 02 de diciembre, con el propósito de anunciar la ley de financiamiento, pero la sesión fue aplazada y se convocó para este martes a las 10 de la mañana. Lo que trascendió es que los ponentes no se han puesto de acuerdo aún frente a la ponencia para primer debate.

Según la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano, no hay ponencia por dos razones: “uno, el ánimo adverso. No hay ambiente para establecer nuevos tributos o para asumir nuevos créditos costosos para la Nación. Pero la otra, es la coyuntura política y judicial que tienen los ojos puestos en el ministerio de Hacienda, a raíz de los testimonios de la exasesora. Por esas dos razones, sólo siete de los 38 ponentes se hicieron presente en la reunión de hoy. Todavía no hay una ponencia positiva que diga analicemos de una manera u otra esta ley de financiamiento que es una tributaria, en cambio, la oposición sí radicó una ponencia negativa”.

Tras haber sido cancelada la sesión de las comisiones conjuntas, presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que la falta de acuerdo entre los ponentes demuestra la complejidad y los alcances de la ley de financiamiento.

“Miren cómo está el tema de complejo que los ponentes no se han podido poner de acuerdo después de muchas sesiones y hoy que era la definitiva pues no hubo acuerdo, no hay ponencia, no sé si habrá mañana. Esperemos que tengamos ponencia mañana, se anuncia mañana, votamos el miércoles. Ahí está la complejidad del tema, esto no es un tema de Efraín Cepeda sino que miren los propios ponentes no se ponen de acuerdo en un tema tan complejo como imponerle impuestos a los colombianos, temas tan complejos como decirle a 130.000 microempresarios que se acogieron al régimen simple ya no van más, se acabo el régimen simple”, dijo Cepeda.

La ley de financiamiento hace parte de las iniciativas clave del Gobierno en el Congreso de la República.