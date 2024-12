Las acusaciones son injustas: Presidente Petro sobre Bonilla

El presidente Gustavo Petro respaldó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras las recientes acusaciones que, según afirmó, carecen de fundamento.

En un mensaje en la red social X, el jefe de estado aseguró: “Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo”.

Además, destacó la trayectoria del ministro como un “académico íntegro y un servidor público que ha trabajado con humildad en favor de las comunidades”.

Petro calificó las acusaciones contra Bonilla como injustas y aseguro que el “relato periodístico sobre Bonilla es al revés, como casi siempre, cuando se trata de destruir alternativas políticas y sueños colectivos de la gente que trabaja y estudia”.

En su defensa del ministro, el presidente recordó su propia experiencia como parlamentario, cuando denunció los llamados “cupos indicativos”, una práctica que, según el, es la base del sistema de corrupción política en el país.

Petro afirmó que esta modalidad permitía a congresistas desviar recursos públicos hacia alcaldes aliados para financiar campañas electorales mediante la compra de votos.

“Este sistema no es un invento de hoy, y no solo es un delito, sino que es el mismísimo sistema político de Colombia”, aseguró.

El mandatario destacó la importancia del sentido de justicia como un principio que debe guiar a todos los ciudadanos, no solo a las instituciones judiciales. “El sentido de la justicia no es monopolio de jueces o de un poder; debe ser monopolio de todos los seres humanos. Por el sentido de justicia al interior del espíritu, uno ama al pobre y no lo destruye”, expresó.