Jorge Luis Pinto explota: ¿amaño en la final del Ascenso entre Unión Magdalena y Llaneros?

¡Todo listo para la definición del Torneo de Ascenso en Colombia! Este martes 3 de diciembre se disputará la vuelta de la final entre Llaneros y Unión Magdalena, compromiso a disputarse en el Estadio Bello Horizonte Villavicencio a partir de las 8 de la noche. Sin lugar a dudas, el ‘Ciclón’ cuenta con todas las de ganar, más allá de jugar fuera de casa, teniendo en cuenta el 4-0 conseguido en el duelo de ida.

Certero mensaje de Pinto

Justamente en la previa del compromiso decisivo por el tiquete a la primera división, Jorge Luis Pinto atendió a los medios de comunicación. El experimentado entrenador se mostró satisfecho con el trabajo adelantado por sus dirigidos a lo largo de estos meses y confía en que consiguen el objetivo máximo: regresar a la Liga.

Ahora bien, se han presentado varios cuestionamientos, respecto a la transparencia de la final. Para muchos, no deja de ser raro que Llaneros, el mejor equipo del año, haya recibido cuatro goles en un duelo de este calibre. Es por lo anterior que varios aficionados y seguidores del FPC han aseverado que pudo haberse presentado un amaño, más aún frente a la polémica que se vivió durante las últimas semanas por cuenta de la poca claridad con los cupos del ascenso.

Al respecto, Pinto fue certero: “Me gustaría conocer a esas personas (los que piensan en amaños) para gritarles en la cara que es una suciedad lo que están diciendo. Nosotros no estamos para eso, ni yo como técnico, ni el equipo... Que (intentar amañar la final) pase en la cabeza de alguno de nosotros, de los jugadores, de mí o algún directivo, no cabe en el fútbol”.

Y reafirmó su deseo de ganar a como dé lugar: “El equipo va a mostrar su trabajo, va a buscar el partido por encima de todo. Si ganamos, bien; si perdemos, pues complejo, porque queremos ganar y pasar directo a la final, buscar la localía. Por eso, vamos a plantear el partido para buscar ganarlo, por encima de todo, como lo ha venido haciendo el Unión”.

Es preciso recordar que el Unión ascenderá directamente a la Liga, en caso de ser campeón y que Llaneros termine líder de la reclasificación, o viceversa.