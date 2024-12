85 familias afectadas por remoción en masa en el municipio de Socotá

Socotá

Desde hace dos semanas, en la vereda La Güita del municipio de Socotá, se viene presentando esta remoción en masa, que cuando inició no era del tamaño que ya se ve actualmente, situación que llevó a la Administración Municipal a evacuar a 85 familias, para evitar una tragedia mayor.

El alcalde de este municipio, Adiel Panqueba, explicó en Caracol Radio lo que está sucediendo: «se ha ido agravando, ya que se multiplicó 10 veces más de lo inicial; ha brotado agua de la tierra, ya que ahí confluyen tres quebradas y algunos riachuelos. La situación está bastante crítica de 1 kilómetro de ancho por 3 kilómetros subiendo y a pesar de que no presenta tanta pendiente en el terreno, se ha venido moviendo en los últimos días; ha derribado casas, por lo que desde el sábado evacuamos a las familias. La remoción avanza a un paso de 3 a 4 metros cada día y todo el sector está afectándose por ese desplazamiento, las fincas en su totalidad presentan agrietamientos, por lo que la gente ha tenido que irse con sus pertenencias y sus animales».

Asegura que ya se han impactado 20 casas y que no hay esperanza de que la remoción se detenga. «Hemos estado trabajado constantemente con las máquinas de Gestión del Riesgo Departamental y del Municipio, con las que hemos estado canalizando los caños, pero aún así sigue avanzando hacia abajo la fracturación de la tierra y ya se vino abajo una escuela», relató el alcalde.

Para el mandatario, la situación es inexplicable, ya que hace 15 días dejó de llover y actualmente tiene más fuerza el empuje de esta remoción. Eso sí, ya le han informado que la tierra está saturada por la intensidad de las lluvias de las semanas anteriores y por eso la evacuación que están haciendo es mitigación para tratar de llevar el agua a flote, «para ver si para de escurrir, pero realmente nos gana a pesar de las máquinas que tenemos y ya llevamos 3 kilómetros de tierra destrozada».

Insiste en que requieren el apoyo de las autoridades con un estudio geotécnico de zonificación, para determinar las causas del fenómeno y qué deben hacer, porque la vereda ya está declarada en riesgo.

Sobre las familias que han tenido que ser evacuadas, el alcalde de Socotá indicó: «están preocupadas y muy dolidas, porque para ellos es perder el trabajo de toda una vida, porque hay casas nuevas que se han partido y lo han perdido todo. Analizando la dimensión de la remoción, eso no está a simple vista, y por eso no está para que la gente pueda volver a sus casas, ya que hay algunas que se las ha ido comiendo la tierra». Concluyó que no es opción que regresen esas familias a la vereda.