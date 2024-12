No me pueden tratar de ‘traqueto’, no tengo nada que esconder: Piter Albeiro ante amenaza

El humorista, Piter Albeiro, estuvo en los micrófonos de 6AM para abordar las amenazas de muerte que ha recibido por parte del abogado Javier Álvarez Platero.

“Entréguese, programe sus visitas en Miami, en la Tramacúa o en la Picota. Si no lo hace, morirá de la manera más atroz. Y si vive en la cárcel, morirá, pero no de una sola. Usted será violado, atracado, apuñalado, descuartizado”, afirmó Álvarez Platero por medio de un video que subió en su cuenta de Facebook y luego borró.

Piter expresó que, poco a poco, se ha ido normalizando la violencia, no solo física, sino también psicológica y digital. Expuso que la Policía Nacional en la ciudad de Popayán actuó rápidamente para capturar al sujeto. “El personaje fue capturado; llevaba un chaleco antibalas y una máscara”, agregó.

El humorista hizo saber que le parece triste que pase una situación de este tipo, sobre todo porque, según él, nunca ha tenido esta clase de problemas. Dijo que le sorprende que aparezca alguien que lo odie tanto y que no entiende las razones para que esto suceda.

Luego de ser capturado, ¿Álvarez Platero fue liberado?

El atacante fue liberado, lo que le parece extraño a Piter Albeiro. El humorista contó que, hace varios meses, interpuso una denuncia contra Platero y otras personas que previamente lo atacaron.

“Estas personas, a través de redes sociales, comenzaron una serie de infamias y calumnias, montaron vídeos en YouTube y difundieron todo tipo de cosas, simplemente con el objetivo de desprestigiarme”, agregó Piter.

El humorista y empresario dijo que trabaja para la gente que lo conoce, lo quiere y lo apoya, quienes saben de su historia y su vida. “No tengo nada que esconder”, añadió.

¿Cuáles son los antecedentes de este tipo de ataques contra Piter Albeiro?

El humorista explicó que todo empezó en el pasado mes de abril. Dijo que, en parte, está acostumbrado a recibir comentarios sobre su situación económica, debido al éxito que ha tenido trabajando por fuera de Colombia, desde hace 12 años.

Este año, aumentaron los ataques, por lo que decidió ponerle un alto a la situación. “No era justo que me llamaran ‘lavador’, ‘traqueto’ o cosas peores. Nunca en mi vida he tenido una investigación por algo así ni la tendré, porque soy un hombre trabajador y honesto”, sostuvo el humorista.

Adicionalmente, dijo que todo escaló a un nivel en el que he tenido que enfrentar muchas cosas, pero con tranquilidad, sabiendo que su vida la conoce todo el mundo y no tiene nada que esconder.

Afirmó que trata de mantener a su familia al margen de todo, pero está preocupado por los ataques o comentarios crueles que ha visto su hijo, de 15 años, a través de las redes sociales. No obstante, afirmó: “él me conoce y sabe quién soy”.

¿Qué se sabe Álvarez Platero?

Piter contó que el atacante es abogado y que según las investigaciones de las autoridades, tiene un prontuario delictivo con múltiples anotaciones por violencia intrafamiliar, violencia psicológica, calumnias, amenazas y entre otras.

“Es una persona de la que se debe tener cuidado. Por eso quise hacer esto público: para evidenciar el nivel de violencia que genera el odio y la polarización. Hoy en día, pensar diferente ya da a algunas personas el pretexto de cuestionar incluso la seguridad y la integridad de otros”, agregó Piter.

Finalmente, explicó que Álvarez tiene, actualmente, cuatro procesos disciplinarios como abogado. Uno de ellos es particularmente grave: amenazó con un arma de fuego a una persona durante una audiencia. “Esto me da indicios de que no estoy frente a alguien mentalmente estable, lo que lo hace aún más peligroso”, concluyó.

#6AM Esta es la amenaza de muerte y los mensajes intimidatorios que no paran contra el humorista Piter Albeiro. pic.twitter.com/5AH0LSMD0e — Caracol Radio (@CaracolRadio) December 2, 2024

En desarrollo...