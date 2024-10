Festival de las ideas: polarización, democracia, IA y acuerdo nacional

Hora20 desde Villa de Leyva en el Festival de las Ideas de Prisa Media. Hoy una mirada a las ideas, al pensamiento y cómo pensar a Colombia a propósito del tema de este año del festival : Pensar a Colombia. Estaremos hablando desde distintas disciplinas sobre esas ideas que puede convertir a Colombia un país diferente, cómo construir país y nación y de qué manera nos fortalecemos como ciudadanía.

Lo que dicen los panelistas

Para Catalina Botero, abogada, exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, uno de los temas más importantes hoy en la política es una enorme polarización que parte del descrédito y en algunos casos extremos de la deshumanización del otro, “es buena idea volver a hablar de solidaridad, de que el otro es humano y hay que oírlo, de que las ideas se someten a prueba ácida de deliberación, que no basta con tener manadas que sofoquen el debate, que uno gana cuando tiene razones y convence”.

Sobre libertad de expresión de un presidente como Petro, como López Obrador o como Bukele o como Milley, dijo que no es lo mismo que la libertad de expresión de cualquier persona en la calle, “tienen unos deberes que el derecho internacional ha desarrollado y que no están cumpliendo. Y no están cumpliendo porque los beneficia no cumplirlos”. Por último, dijo que la población no percibe el dividendo democrático, “no lo percibe, entonces siente que la democracia está ahí, pero no entiende qué le da de bueno la polarización, porque la polarización no es el disenso, es todo lo contrario. El disenso deliberativo es el que permite que yo someta mi idea a la idea del otro, y entonces entre los dos construimos una mejor idea, o yo convenzo a la otra persona. O acepto la del otro porque termina pareciéndome que su argumento tiene un valor”.

Ángel Becassino, estratega, experto en marketing político y publicista, planteó que uno de los elementos que ve en la sociedad es la deshumanización del otro, “cómo en ese polarizar, en ese ver al otro como un enemigo, se lo rebaja, se lo deshumaniza. Es el problema más grave que afrontamos en Colombia y el mundo”. Resaltó que el algoritmo construye la estandarización, “esa famosa que se puso de moda y se ha impuesto con la economía de escala. Buscar que todo sea un parejo para poder producir ideas, objetos, cosas, a nivel de escala. Si rompemos eso, vamos a volver a tener los picos de conocimiento necesarios para seguir creciendo”.

Por último, dijo que el problema del disenso es cuando tenemos un disenso excluyente, cuando nos instalamos en ese disenso desde el punto de partida de esa famosa historia de la ganancia cero el otro, “hay una cosa que ha predominado, que es el creer que uno solo gana cuando otro pierde, y no comprender que la gran ganancia es cuando la ganancia es común”.

Para Monseñor Héctor Fabio Henao, filósofo, teólogo, doctor en Ciencias Sociales y Secretariado Nacional de Pastoral Social, el diálogo sincero, recuperar el valor de la palabra, ser capaces de escucharnos como seres humanos, reconocer la diversidad de las regiones, la diversidad múltiple que tiene nuestro país es muy importante, “parte de la humanización de la sociedad tiene que ver con la capacidad de diálogo, de escucha y de profundizar, no necesariamente ponernos de acuerdo, pero profundizar en lo que dicen los demás”.

Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT, comentó que había esperanza inmensa alrededor del concepto del cambio, “detrás del proyecto ´Tenemos que hablar´ había una gran pregunta: ¿qué cambiaría usted? Y lo que cambiarían eran prácticas políticas y la forma como la educación se entiende”. Manifestó que hemos tenido retroceso que genera mayor distancia en los temas de confianza de los ciudadanos, “nosotros hemos testeado esta conversación, por ejemplo, en Medellín en específico, estamos viendo agudizados algunos elementos”.

Sobre la inteligencia artificial, apuntó que es superpotente, “pero solo, por ejemplo, el reporte de trabajo del Foro Económico dice que al 2027, de las cinco primeras competencias, cuatro son blandas. Sólo una es inteligencia artificial y big data. La otra es pensamiento analítico, pensamiento creativo, resiliencia, liderazgo y capacidad de influencia. O sea, son capacidades humanas, artesanales”.