Jefry Zapata le respondió a quienes apuntan contra Once Caldas por “quemar tiempo”

En un duelo clave del Grupo B de los cuadrangulares finales, Once Caldas venció 2-1 a Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo local abrió el marcador al minuto 35 gracias a un cabezazo de Carlos Bacca, quien se reivindicó tras fallar un penalti al inicio del encuentro. A pesar del dominio del Junior en el primer tiempo, Caldas resistió defensivamente y se mantuvo en el partido.

La segunda mitad fue decisiva para los visitantes. Dayro Moreno igualó el marcador al minuto 63, aprovechando una gran jugada colectiva, y Esteban Beltrán selló la remontada al 87 con un gol tras un rápido contragolpe. La expulsión de Nicolás Zalazar complicó al Junior, que no logró reaccionar ante la sólida defensa de Once Caldas. La victoria no solo rompe una racha de dos años sin ganar en Barranquilla, sino que deja al equipo de Manizales con posibilidades de clasificar a la final.

Zapata en El VBAR

En diálogo exclusivo con El Vbar de Caracol Radio, Jefry Zapata resaltó la unión del grupo y su confianza para superar momentos difíciles, como la racha sin victorias previa. También destacó la importancia de mantener la concentración en partidos decisivos y valoró el ajuste táctico en el segundo tiempo para lograr el triunfo ante Junior.

¿Cómo viven este momento?: ”El grupo está unido, está fuerte y sabe lo que tiene que hacer. Creo que no somos desesperados, hemos confiamos en nosotros, a pesar de que tuvimos una racha de partido que no se nos daba. Siempre confiando en nuestro trabajo y gracias a dios se nos dio en Barranquilla”.

¿Se asume distinto el remate?: ”Creo que son partidos que con el mínimo error te cuesta la clasificación, entonces toca estar concentrados al 100%. Son finales, son partidos de vida o muerte y toca salir a jugarlos de la mejor manera”.

Manejo desde el cuerpo técnico: ”Creo que nosotros, desde que llegamos aquí a Once Caldas, sabíamos el objetivo que tiene la institución de ser campeones. En lo físico el equipo está muy bien, todos se encuentran de buena forma y bueno, esperamos salir a dar la pelea y meternos en la final”.

Regaño del profe al plantel: ”Lo normal, apretando porque habíamos salido un poco dormidos el primer tiempo, se enoja, mete sus grupos, pero algo normal del fútbol”.

Once Caldas, el equipo que más quema tiempo: ”No se, creo que en el fútbol colombiano pasa mucho cuando de pronto los resultados están en contra de los equipos. Cada jugada que uno haga, sea una falta o algo que uno haga y tiene el resultado en contra, ya lo toman a mal. La verdad creo que es muy normal que en los equipos pasen estas cosas”.

Parte física del equipo: ”El equipo está bien, yo en lo personal soy demasiado cansado, recién llegado a Manizales. Aprovechar los momentos de descanso lo más que se puede y prepararnos para afrontar el partido del miércoles”.

Partido contra Junior:”Un partido demasiado difícil, para mí fue mi primera experiencia jugando en el Metropolitano. Creo que es una plaza muy dura, en el primer tiempo nos atacaron mucho, pero bueno, menos mal, en el segundo tiempo supimos afrontar y vimos como la manera de atacarlos y se nos dieron los resultados”.