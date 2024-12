Reclasificación 2024: Así está la lucha de los clubes colombianos por la Libertadores 2025

Deportes Tolima perdió la posibilidad este domingo de pasar a liderar la tabla de la Reclasificación del 2024 en el fútbol colombiano. Por unos minutos, el equipo de David González fue el mejor equipo del año en cuanto a puntos; sin embargo, terminó desaprovechando la ventaja 1-2 en el marcador y cayó finalmente 4-2 ante el América en Cali.

Los dos mejores equipos en dicha tabla, que no hayan sido campeones de la Liga en el año, terminarán clasificando a la Copa Libertadores del próximo año, de ahí parte la importancia de seguir sumando. La lucha por el primer puesto en esta tabla se encuentra cerrada a tres clubes.

Independiente Santa Fe, que hoy se pondrá al día en la cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales, es líder con 90 unidades. A pesar de la extensa diferencia que llegó a tener, Tolima ya está a un solo punto, segundo con 89.

El tercer equipo en disputa es otro que viene cerrando el año de gran manera, Millonarios, que suma 83 puntos y aún no descarta poder pelear por estar entre los dos primeros lugares. De ganar su partido en Medellín, se pondría a solo cuatro puntos del Tolima.

Pese a su mal desempeño en los cuadrangulares finales, Santa Fe sigue manteniéndose a flote gracias a los ahorros en un 2024 regular, con 90 puntos su posición en Copa Libertadores parece casi asegurada, puesto que para ser superado por ambos equipos, significaría que Millonarios llegaría a una eventual final. El título azul también lo terminaría beneficiando.

¿Cómo está la pelea por la Copa Sudamericana?

Para acceder a la Copa Sudamericana, por su parte, la gran mayoría de los cupos se entregarán por la Reclasificación; mientras que uno de ellos será para el campeón de la Copa Colombia entre América y Nacional, siempre y cuando este no sea el ganador de la Liga 2024-II.

Los cupos por la Reclasificación serán para los tres equipos siguientes en la tabla del acumulado que no tengan cupo a Libertadores y no hayan sido campeones de ninguna de las dos Ligas del año. Por ahora, por dicha tabla estarían accediendo Millonarios, Once Caldas y Junior, con aspiraciones para Pereira, América y Nacional.

Bucaramanga, al coronarse campeón del primer semestre del fútbol colombiano, ya tiene garantizada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, siendo por ahora el único equipo seguro en este certamen.

Tabla de la Reclasificación 2024