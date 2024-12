Horóscopo de HOY, profesor Salomón: cómo comenzará el 2025 su signo zodiacal

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, lanza predicciones sobre cómo será el próximo año para distintos signos del zodiaco. Algunos tendrán suerte en el ámbito económico mientras a que otros les llegará una oportunidad en el amor.

El número 2 simboliza la doble felicidad, la pareja y la unión. Las personas nacidas bajo esta influencia no disfrutan de la soledad; prefieren estar siempre acompañadas y trabajar en equipo. Son excelentes padres y amigos, y se caracterizan por tener un temperamento fuerte, aunque, a pesar de esto, son personas confiables.

Como recomendación, el profesor Salomón sugiere encender dos velas blancas y recitar la siguiente frase: “Que la doble felicidad, armonía y amor lleguen en este nuevo año que comienza”. El color del día es blanco y beige, y el número de la suerte es el 2059.

Horóscopo de HOY

Aries:

Recuerde que usted se encuentra entre los signos que recibirán grandes bendiciones para el año 2025. Las cartas le indican que vendrá estabilidad y cambios interesantes acompañados de logros magníficos. Hay un ángel de la abundancia que lo acompañará, pero debe saber invocarlo, ya sea para la salud, la prosperidad o la economía. Recuerde que los ángeles son los mejores mensajeros para llevar su vida de la mejor forma posible. En este momento, una estrella brilla a su favor, aprovéchela pidiendo lo que desea con humildad y nobleza. No se deje llevar por el orgullo.

Número de la suerte: 3096

Leo:

Llegan grandes bendiciones para usted, sin embargo, hay cosas que no desea cambiar. Recuerde que es necesario transformar ciertos aspectos de su vida. Perdone a sus hijos, a sus padres o a sus vecinos; suelte esos rencores. Este mes de Navidad es el momento en que más milagros ocurren, así que perdone y deje atrás los resentimientos.

Número de la suerte: 9908

Sagitario:

Las cartas le sugieren que mantenga el ánimo alto con los proyectos que tiene. Si bien algunos planes no salieron como esperaba, no se quede de brazos cruzados. Siga trabajando en ellos para que, en los primeros meses del próximo año, vea los frutos de su esfuerzo. Cuide su salud; sería recomendable que se realice un chequeo médico, especialmente para revisar su tensión arterial, ya que la salud es lo primordial. La rueda de la fortuna estará a su favor, así que los proyectos que emprenda darán buenos resultados.

Número de la suerte: 3740

Cáncer:

Tenga la fuerza, actitud y seguridad de que vienen cosas maravillosas para usted en todos sus proyectos. Si pone esfuerzo y fe, verá que alcanzará sus metas. Recuerde que en la vida todo tiene su recompensa; nada ocurre por azar. El próximo año traerá consigo logros importantes. Este año lo terminará de manera estable, acompañado de su familia y con buena salud.

Número de la suerte: 8815

Escorpio:

Cosas interesantes están por llegar, como ofertas de trabajo, oportunidades de negocio o emprendimientos. Analice bien qué le conviene más. Los juegos de azar estarán a su favor, así que puede considerar comprar una rifa o una oportunidad de ganar algo material. Debe mantenerse fuerte y con mucha energía, porque el año que viene le traerá lo mejor.

Número de la suerte: 2225

Piscis:

Usted verá buenos resultados, pues sabe que las cosas han ido mejorando. Aunque este año haya tenido algunos altibajos, ha logrado superarlos y ahora se encuentra con grandes bendiciones. Proyecte sus deseos para el próximo año, haga una lista de lo que quiere lograr y prepárese para aprovechar las bendiciones que le llegarán. Recuerde que lo que desea está en sus manos, y lo puede lograr si así lo decide.

Número de la suerte: 7351

Géminis:

Deje atrás los miedos, porque no le sirven de nada, ya sea para no comenzar un proyecto o para no cambiar algo en su vida. Las cartas le indican que debe arriesgarse, que haga ese cambio y proponga nuevas metas para que la vida le ofrezca otras oportunidades. Salga de su zona de confort y empiece una nueva etapa que traerá buenos resultados. El próximo año tendrá muchas oportunidades, pero debe tomar el riesgo y luchar por lo que quiere.

Número de la suerte: 3456

Libra:

Está atravesando un momento muy interesante. Tiene ideas claras y proyectos muy hermosos, pero necesita creer en ellos para llevarlos a cabo. No se quede solo en sueños; haga realidad esos proyectos, porque nadie más lo hará por usted. Las cartas del Sol lo acompañan y le brindan protección y energía para cumplir con sus metas.

Número de la suerte: 0033

Acuario:

Con respecto al amor, debe empezar a definir las cosas. No rehúya el amor ni mendigue atención. Si ya le han dicho que no lo quieren, es momento de dejarlo ir y continuar adelante. El tarot le dice que debe aprender a quererse a sí mismo. Para que los demás lo quieran, primero debe aprender a amarse a sí mismo. En el ámbito laboral, llegará una oportunidad importante, ya sea un cambio o una nueva oferta de trabajo. Su economía también mejorará.

Número de la suerte: 1234

Tauro:

Las personas nacidas bajo este signo deben prepararse para el próximo año, que estará lleno de bendiciones. Habrá una cuadratura planetaria que traerá cosas buenas en todos los aspectos de su vida. Todo estará a su favor de manera especial. Además, llegarán firmas de papeles o documentos que estaban pendientes y que traerán buenos resultados para usted.

Número de la suerte: 1298

Virgo:

Las cosas funcionarán de maravilla en su trabajo y cumplirá con los compromisos que tenía pendientes. Además, recibirá ayuda en otros proyectos. Todo estará a su favor, con estabilidad y bendiciones. Debe proyectar nuevas metas, porque el año 2025 será un año lleno de oportunidades para usted.

Número de la suerte: 6044

Capricornio:

El amor tocará las puertas de su corazón. Lo que esté relacionado con el amor, ya sea estabilizar una relación o avivarla, tomará un rumbo favorable. El dinero también estará de su lado, con oportunidades que le traerán estabilidad económica, saldrá de deudas y mejorará en la parte laboral.

Número de la suerte: 5619