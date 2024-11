Todo lo que debe saber sobre la renovación de la licencia de conducción: esto dice la VUS

Colombia

La renovación de la licencia de conducción es un trámite necesario, para aquellos conductores a los que se les venció el documento requerido para transitar con un vehículo en Colombia.

Por tal motivo, la Ventanilla Única de Servicios, entidad que se encarga de llevar a cabo muchos procesos de este tipo en Bogotá, de la mano con la Secretaría de Movilidad, respondieron algunas de las preguntas más frecuentes sobre este proceso.

Todo lo que debe saber sobre la renovación de la licencia de conducción

Sobre el tema de la fecha límite para renovar, tenga en cuenta la fecha que se encuentra el respaldo del documento. Sin embargo, Si en su licencia aparece una fecha anterior al 31 de enero de 2022 o previa a 1 de enero de 2022, debe renovarla en la fecha que ahí aparece.

Recuerde que, así renueve antes de la fecha de vencimiento, el documento tendrá la siguiente vigencia de expedición:

- 10 años = para los menores de 60 años

- 5 años = si tienes de 60 a 80 años

- 1 año = si eres mayor de 80

Respecto a esto, la VUS explicó: “Para tener en cuenta, si su fecha de vencimiento es el 31 de octubre de 2024 y decidió renovar el 15 de octubre de 2024, la vigencia de su documento empezará a contar desde la fecha de la renovación, es decir, desde el 15 de octubre de 2024, sin embargo, estará ahorrando tiempo y evitando correr el riesgo de transitar con el documento vencido”.

¿En dónde se puede hacer el trámite?

La Ventanilla Única de Servicios cuenta con 19 puntos en la ciudad de Bogotá. Para agendar una cita para el trámite de renovación basta con solicitarla a través de la página www.ventanillamovilidad.com.co.

Para agendar la cita siga los siguientes pasos:

- Haz clic en el botón Agendar cita.

- Cree una cuenta, en caso de no tenerla. Importante, con datos personales tal cual como en el documento de identidad.

- De otra forma, ingrese su usuario y contraseña.

- Dé clic en Trámites – Comenzar un trámite, elija la categoría y el trámite a realizar y haga clic en Presencial.

- Agende su cita en el punto de la Ventanilla, fecha y hora que más te convengan.

Los horarios de atención son los siguientes:

- Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

- Sábados: 7:00 a.m. – 2:00 p.m.

- Horario extendido en: C. C. San Rafael, C. C. Carrera y Gran Plaza Bosa.

- Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

Cabe recordar, que en caso de que tenga varias categorías en su documento de conducción, puede renovar solo las que se hayan vencido, es decir, no pasa nada que solo tenga una expirada, a medida que se van venciendo puede ejecutar el proceso.

Requisitos para renovar la licencia

- La solicitud es personal y debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

- Haber presentado el examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, el cual deberá estar cargado en el RUNT por el Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).

- Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.

- Agendar de forma gratuita la cita en la Ventanilla Única de Servicios, y asistir en la fecha y hora elegida.

- Presente el documento de identidad original.

Tenga en cuenta que, respecto a los exámenes médicos, los cobros generados por los Centros de Reconocimiento de Conductores no tienen una tarifa estándar, razón por la cual no es posible precisar esta información, pero en promedio tiene un costo de $200.000 pesos.

Los valores de la renovación en 2024 son los siguientes:

- Automóvil: $118.650

- Motocicleta: $203.950

¿El examen médico cuesta más si es para más de una categoría?

Es importante entender que necesita un examen médico si va a renovar licencia de carro, y otro distinto si va a renovar licencia de moto. Si tiene dos categorías distintas para un mismo tipo de vehículo (por ejemplo, carro), el examen es el mismo, por ejemplo, B1 y C1 son dos categorías distintas para el mismo tipo de vehículo y le sirve el mismo examen médico.

Tenga presente que, para efectos de pago de la licencia, cada categoría genera un cobro diferenciado, así como si tengo licencia con dos tipos de vehículos distintos (carro y moto) también generan distinto cobro, porque normativamente, son licencias distintas.

Preguntas frecuentes para ciudadanos venezolanos

Tengo la Licencia de Conducción venezolana y quiero homologar con pasaporte vencido:

No es posible, actualmente Colombia no cuenta con alguna norma que permita la convalidación de las Licencias de Conducción venezolanas.

Tengo la Licencia de Conducción venezolana y quiero homologar con pasaporte vigente:

No es posible, actualmente Colombia no cuenta con alguna norma que permita la convalidación de las Licencias de Conducción venezolanas.

Tengo la Licencia de Conducción venezolana y quiero homologar con PPT:

No es posible, actualmente Colombia no cuenta con alguna norma que permita la convalidación de las Licencias de Conducción venezolanas.

Renovar la Licencia de Conducción que saqué con pasaporte y quiero renovar con Permiso por Protección Temporal (PPT), pero mi pasaporte está vencido:

Recuerde que actualmente no está habilitado el cambio de documento de pasaporte a PPT. Por esta razón, si el pasaporte se encuentra vencido, no es posible llevar a cabo el trámite de renovación de licencia.

Renovar la Licencia de Conducción que saqué con pasaporte y quiero renovar con PPT, pero mi pasaporte está vigente:

Si deseas, puedes realizar el trámite de expedición de licencia con el PPT, una vez se venza la licencia anterior.