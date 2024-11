Mitos y realidades sobre la solicitud de una zona de reserva campesina en el Quindío

Armenia

Ante la polémica que se ha generado en el Quindío por la solicitud que hicieron un grupo de campesinos de constituir una zona de reserva campesina en la zona cordillera del departamento, desde la Agencia Nacional de Tierras; ANT dieron claridades sobre este proceso

Natalia Pérez Alonso director de la ANT fue clara en manifestar que hay mucha desinformación frente al tema y que solo se radicó la solicitud que, aunque fue aceptada todavía faltan dos etapas claves para poder definir si el Quindío tendría la zona de reserva campesina

La funcionaria indicó que hay mitos sobre que no son ciertos sobre este tema y explicó “no es cierto que llegaran desplazados y comunidades de otros departamentos a invadir los predios, no habrá tampoco titulación colectiva, se respeta todas las figuras de propiedad privada, no habrá ningún tipo de expropiación de propiedades, no se desconocen los esquemas de ordenamiento territorial y los planes de manejo ambiental”

La directora de la ANT fue clara en manifestar que el camino es largo para constituir la zona de reserva campesina y que será en conjunto con la sociedad, los campesinos, los gremios, las autoridades y que incluso se realizarán mesas y audiencias públicas donde se discutirán todos los temas.

Contexto Zona Reserva Campesina

Según lo establecido en la Ley 160 de 1994, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son instrumentos de ordenamiento social, ambiental y productivo de la propiedad rural y del territorio que, mediante la formación, organización y participación comunitaria, permiten generar condiciones para el desarrollo rural integral, en el marco de los derechos humanos y la construcción de paz. Es así como, de conformidad con el Decreto Ley 2365 de 2015, la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─ es la entidad encargada de delimitar y constituir las ZRC en el país.

