Perú confía en relaciones estables con EE.UU. Pese a posibles impuestos a productos Chinos

El Gobierno peruano se muestra confiado en que las relaciones con Estados Unidos seguirán siendo beneficiosas, incluso tras la posible vuelta de Donald Trump al poder. El canciller Elmer Schialer, en una entrevista con la agencia EFE, destacó que durante la primera administración de Trump (2017-2021) el intercambio comercial entre ambos países creció significativamente. “Nos fue bien porque además cooperamos en una serie de otros ámbitos, como en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó Schialer.

Según el canciller, la relación bilateral es “de mutuo beneficio” y no debería verse afectada con un nuevo mandato de Trump. “No va a hacer ninguna diferencia la nueva etapa de Trump”, aseguró.

Preocupaciones por los Impuestos Propuestos

A pesar del optimismo en cuanto a la relación general, Schialer reconoció que Perú observa con atención la propuesta del asesor de Trump, Mauricio Claver-Carone, de imponer un impuesto del 60% a productos del puerto de Chancay, una infraestructura clave en Sudamérica con inversión china. Con un valor estimado en 3.400 millones de dólares, Chancay aspira a convertirse en el mayor puerto de América Latina.

“Tomamos nota, pero lo tomamos con serenidad”, explicó Schialer. Además, el proyecto en Chancay forma parte de un “hub logístico productivo” que abarca otros puntos estratégicos, como el puerto del Callao y el aeropuerto internacional de Lima.

El canciller subrayó la importancia de manejar con cautela estos temas para no afectar a los inversores estadounidenses en Perú. “Yo no creo que los Estados Unidos quieran dañar a sus inversionistas”, comentó.

Neutralidad en la Disputa Comercial entre EE.UU. y China

Elmer Schialer enfatizó que Perú mantendrá una postura de “neutralidad activa” en la creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China. “Los peruanos no queremos ser parte [...] de ningún diferendo comercial entre nuestros amigos”, destacó el canciller.

China es uno de los principales socios comerciales de Perú, lo que obliga al país sudamericano a equilibrar su relación tanto con Pekín como con Washington.

Visita a España y Apoyo para la OCDE

Durante su visita a Madrid, Schialer se reunió con su homólogo español, Manuel Albares. En la reunión, se discutió el apoyo de España a la entrada de Perú en la OCDE, una organización internacional que promueve políticas para el desarrollo económico. Schialer destacó a España como la “puerta de entrada a Europa” para Perú y elogió la “firme decisión” de Madrid de respaldar el proceso de adhesión del país a la OCDE.

Además, se acordó la renovación de la cooperación entre ambos países, con un compromiso de 160 millones de euros para los próximos cuatro años.

Corrupción en el País y Defensa de Boluarte

En la entrevista, Schialer también abordó la preocupación por la corrupción en Perú, un tema que ha ganado relevancia en la opinión pública. El canciller defendió a la presidenta Dina Boluarte frente a las acusaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, quien enfrenta cargos de tráfico de influencias y está prófugo.

“No digo que no haya un problema de corrupción en el Perú, por supuesto que hay y hay que combatirlo”, admitió Schialer. Sin embargo, afirmó que las acusaciones contra Nicanor Boluarte “no están probadas” y aseguró que la presidenta no ha interferido en la acción judicial. “La policía cumple con el mandato judicial”, concluyó.

Inversiones en Infraestructura

Durante el encuentro en Madrid, también se destacó la inversión española en infraestructuras en Perú, como el anillo vial periférico de Lima, un proyecto de 3.400 millones de dólares que se espera transforme la capital peruana. Este proyecto tiene una inversión similar a la del puerto de Chancay, consolidando la presencia de capital extranjero en el desarrollo del país.