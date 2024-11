Plataforma de Juventudes de Bello denunció señalamientos del concejal Víctor Hugo Gálvez

Bello, Antioquia

La Plataforma de Juventudes de Bello emitió un comunicado rechazando categóricamente las declaraciones del concejal Víctor Hugo Gálvez Sánchez, realizadas durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Bello. Según la denuncia, el concejal hizo comentarios que calificaron como “irresponsables, estigmatizantes y difamantes” hacia las colectividades juveniles del municipio, poniendo como ejemplo a la Plataforma Comunal La Isla, ubicada en la comuna 9.

El concejal Gálvez Sánchez generó polémica cuando en su intervención habría acusado a esta organización de adoctrinamiento ideológico con el uso de recursos públicos. Durante el debate sobre la ejecución de proyectos y presupuestos culturales en Bello, criticó los contenidos de un evento de cine al parque organizado por la plataforma juvenil, señalando que las películas proyectadas mostraban a la fuerza pública como enemigos en temas relacionados con el proceso de paz, al cual calificó como “marketing”.

“Porque es que eso fue un marketing mundial que lo llevó a recibir un nobel de paz. Pero los resultados hoy en día es que ha aumentado la violencia, las masacres, los muertos en nuestro territorio...Entonces yo creo que los recursos públicos y culturales no se pueden hacer ni de un lado para adoctrinar a los jóvenes, ni tampoco del otro. Yo creo que la cultura, y por eso es que yo de pronto discrepo con muchas posiciones sobre la cultura, porque yo creo que los presupuestos culturales no se pueden gastar ni invertir para hacer este tipo de situaciones. Y más cuando sabíamos que la candidata que estaba haciendo el Partido Comunes, que era candidata a la JAL, hacía parte de estos grupos también. Entonces yo creo que nosotros no le podemos salir a ese tipo de actividades y acolitar eso o guardar silencio”, expresó el concejal.

#Rechazamos las declaraciones del Concejal Víctor Hugo Gálvez Sánchez que estigmatiza a la plataforma Mpal de Juventudes de Bello. Instamos a la @PGN_COL a velar por la prevención y promoción de los Derechos a defender los DDHH que realiza esta plataforma, cuando...🧵 pic.twitter.com/hDGCVUwxq7 — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) November 19, 2024

Rechazo y negación de acusaciones

En el comunicado, la Plataforma Municipal de Juventudes indicó que los comentarios del concejal son constantes y además de desconocer el valor cultural y artístico del territorio, genera un malestar que impacta negativamente el trabajo social y juvenil que se realiza en la ciudad.

Además, se negó las acusaciones hechas por Gálvez Sánchez, afirmando que “las colectividades y organizaciones juveniles de Bello no son ‘todas de izquierda’, no promueven el pensamiento ‘guerrillero’ y mucho menos que en el sector cultural exista adoctrinamiento”. Ante el hecho, la PMJ-B solicitó intervención de las autoridades para garantizar el respeto hacia las iniciativas juveniles y culturales de Bello.

El rechazo público a las palabras del concejal fue respaldado por otras organizaciones y líderes, entre ellos el diputado de Antioquia Juan David Muñoz, el Proceso Social de Garantías para la labor de los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia y la Fundación Sumapaz.