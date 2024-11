Ministros con el agua al cuello y sin soluciones en La Guajira: Los reclamos de Petro

Nacional

Estos son los durísimos llamados de atención del presidente a sus funcionarios en el último viaje a la Guajira. La pregunta es si se la pasan de regaño en regaño, pero al final de cuentas nada pasa. ¿Porque a hoy, el rancho ardiendo y ni una bolsa de agua?

Laura Sarabia fue la única que viajó con Petro en el helicóptero presidencial. De puerto Bolívar a Nazaret y de regreso, volaron solo los dos con los pilotos y nadie más.

Según fuentes consultas hubo llamados de atención del jefe de Estado a los siguientes funcionarios:

Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

Ocurrió cuando el ministro le dijo que dentro de la agenda estaba inaugurar la antena de la emisora comunitaria “ecos de la makuira”. Pero al llegar al lugar el presidente encuentra que no hay ni luz ni internet. Lo que le ocasionó el disgusto, y le dijo en público: a los señores que vinieron a poner la antena de la emisora se les olvidó que aquí hay sol y que pueden generar la luz con sol. ¿De qué sirve una antena así?

Daniel Rojas, Ministro de educación.

Cuando llegó a Nazaret pregunto por su ministro de Educación, la directora del DAPRE le respondió que no le había contestado mensajes. Y le dijeron que el cumplíaños y que seguramente no estaría por esa razón. También se disgustó y soltó el regaño en público, puesto que se supone que ahí anunciaría el bachillerato universitario, concepto que nadie entiende aun

Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

El presidente Petro le preguntó “¿Cuántas soluciones hemos traído?” y Carrillo le respondió: “Presidente no hemos traído nada porque estamos totalmente desfinanciados, Olmedo dejó esto colapsado. Le debemos a nuestro proveedor 10.000 millones en comida y no nos da más nada”

María Constanza García, Ministra de transporte.

A ella le preguntó sobre el estado de la vía Uribia - Puerto Bolívar y la ministra le explicó lo que los desembolsos dependían de las vigencias futuras, a lo que el presidente increpó: “¿ministra entonces usted no es capaz de solucionar ese tema que es meramente administrativo? O tiene miedo. Dígame si tiene miedo de que yo pongo a alguien sin miedo, nos dicen las fuentes presentes.”

También le preguntó qué pasa con la vía puerto Bolívar - Nazaret y contestó que los estudios ya los hizo AVAL, el punto aquí es que, gracias a Aval, a Misión Guajira y al gobernador Jairo Aguilar se ha logrado avanzar el departamento.

Otras conclusiones...

El presidente Petro no insistió en construir el famoso aeródromo, dijo que solo se haría con plata privada. Por último y en público, habló sobre el hospital, sin embargo, confundió la información. A él le dijeron que entre Bonifacio Henríquez y Jaime Buitrago se estaban robando la plata que giran las EPS y que no le estaban pagando a los empleados.

Pero, resulta que lo confundió con la construcción de la planta física nueva, que tiene un tiempo de entrega de 24 meses a partir de noviembre pasado, es decir, apenas lleva 12 meses con concertaciones y acuerdos con la comunidad y según la contraloría va en 32% de ejecución en 5 meses a pesar de la dificultad para llevar materiales por la inexistencia de las vías, dos temporadas invernales y los más de 200 paros.

Se trata de un hospital no tiene ni nunca ha tenido salas de alta complejidad, del cual los pacientes que están graves en época de verano tienen que viajar por tierra hasta 8 horas en trochas. La falta de vía los hace usar helicópteros y aunque inauguraran el mejor hospital en Nazaret, no funcionaría sin vías de la manera que se espera pues el hospital trabaja con ACPM y no hay como llevarlo.