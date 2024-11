Grosero, no sé si se inspiró en Rodolfo Hernández: Carlos Carrillo a alcalde de Santander

Grosero, no sé si se inspiró en Rodolfo Hernández: Carlos Carrillo alcalde de Santander

Bucaramanga

Un rifirrafe han protagonizado en las últimas horas el alcalde de San Vicente de Chucurí, Santander, Óscar Sanmiguel y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo en torno a la atención de la avalancha que cobró la vida de una adulta mayor y deja más de 400 familias damnificadas.

Ante las críticas a la atención de la emergencia hechas por el mandatario de San Vicente de Chucurí quien ha expresado su descontento con el papel de la UNGRD, Carlos Carrillo le respondió asegurando que “no respondemos a pataletas ni shows que lo único que buscan es protagonismo”.

“Al señor alcalde le parece que yo le contesto muy corto el teléfono, además mintió ante toda la opinión pública del país, diciendo que no había funcionarios de la Unidad Nacional incluso fue muy grosero con algunas ingenieras que se encontraban allá. Yo entiendo que el señor alcalde puede estar preocupado, no sé, que de pronto se inspiró en Rodolfo Hernández. No sé qué es lo que le pasa al señor alcalde, pero yo sí creo que una virtud que debe tener un mandatario es la templanza y le hace falta al señor alcalde de San Vicente del Chucurí”, dijo Carrillo sobre el alcalde de San Vicente de Chucurí.

Agregó que la emergencia que deja más de 100 viviendas afectadas “no es un asunto de discusiones políticas y por eso le hago el reclamo al señor al alcalde, él debe informarnos cuántas ayudas necesita”, dijo el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Asignarán ayudas a San Vicente de Chucurí para mitigar daños de la emergencia:

San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí son los dos municipios de Santander que recibirán 23.000 horas de maquinaria amarilla para recuperar las zonas afectadas por las lluvias que han destruido vías, viviendas y que han causado daños en los últimos días.

Además, según la UNGRD se entregarán 100 ayudas humanitarias para la población damnificada por la avalancha en el municipio cacaotero de Santander.