Insólito: en un municipio de Santander no podrán enfermarse de noche ni fines de semana

Bucaramanga

Preocupados quedaron los habitantes del municipio de Gámbita, Santander, tras el anuncio del Hospital Caicedo Flórez de suspender la atención de emergencias en las noches y durante los fines de semana.

El centro asistencial le notificó a cerca de 5.000 personas que dependen de la atención médica que las emergencias solo serán atendidas en el horario diurno entre semana.

La gerente del Hospital Caicedo Flórez, Luisa Fernanda Suárez explicó que “teniendo en cuenta que el servicio de urgencias no se encuentra habilitado, este no puede ser prestado porque la ESE incurriría en problemas legales. Es así como se ha tomado la decisión de no atender urgencias en horario nocturno ni fines de semana”.

En consecuencia, si algún habitante de Gámbita llega a tener una urgencia durante la noche y los fines de semana tendrá que trasladarse al municipio de Suaita, emprendiendo un camino de casi dos horas en una ambulancia que sí estará disponibles las 24 horas pero que según Ómar Galvis, presidente del concejo de Gámbita, representa un ‘paseo de la muerte’ para los pacientes.

“Se manifiesta que no se van a atender urgencias después de las seis de la tarde de lunes a jueves y los días viernes de dos a tres de la tarde. No habrá atención de urgencia el fin de semana. Nosotros somos casi 5.000 habitantes de acá en el municipio, los cuales tenemos acceso este centro de salud, y pues nos parece gravísimo porque, imagínate ahora tener que desplazarnos hasta Suaita, que es donde nos dicen que van a atender las urgencias, estamos a más de una hora, casi hora y media de recorrido, que es una línea vital, un tiempo vital para la línea de vida”, dijo a Caracol Radio el concejal.

Piden la intervención de las autoridades de salud del departamento y el país

La no atención de casos urgentes en la sede del hospital que es el único centro asistencial de Gámbita, los habitantes piden a la Gobernación de Santander, la Secretaría de Salud del Departamento, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud tomar cartas en el asunto para evitar que se ponga en riesgo la vida de los pacientes.

“Lo que pedimos es que se haga algo, aquí hay muchas urgencias sobre todo de campesinos que tienen cortes con motosierras por estar en labores de campo. Adultos mayores que si se enferman tendrían que coger un camino de casi dos horas”, dijo el concejal que interpuso la denuncia.

En el centro de salud de Gámbita sí se estará atendiendo pacientes que vayan a consultas externas y citas prioritarias de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los viernes hasta las 3:00 de la tarde. Sin embargo, para las urgencias, irónicamente no podrán ser atendidos en la noche ni durante los fines de semana.