Así avanza Bolívar en los Juegos Nacionales de la Juventud 2024 en el Eje Cafetero

Con grandes logros, la delegación de Bolívar continúa dejando huella en los Juegos Nacionales de la Juventud 2024, que se desarrollan en el Eje Cafetero desde el pasado 09 de noviembre. En esta primera edición, nuestros deportistas han demostrado su esfuerzo, disciplina y talento, obteniendo medallas de oro, plata y bronce en las disciplinas de Karate, Surf, Atletismo y Patinaje de Velocidad.

Primer oro para Bolívar

Uno de los momentos más destacados de esta competencia fue la obtención del primer oro para Bolívar, gracias al desempeño de David Medina, quien se consagró campeón nació en Kata Individual Masculina; mientras que Sebastián Ramírez Martínez y Juan David Olmos lograron medallas de plata en en sus respectivas categorías, +84kg y -67kg.

Surf entregó 6 medallas al departamento

De otro lado, Surf dejó en alto la bandera de Bolívar al entregando 6 medallas. Dannia Moncaris se coronó campeona en Sup Surf y Longboard Femenino; Moncaris no solo hizo historia con dos medallas de oro, sino que también contribuyó a la medalla de oro obtenida por el equipo de relevos mixtos de surf junto a Keiler Córdoba y Leonel Girado, y medalla de plata por equipo mixto en compañía de Esleyder Córdoba y Keiler Córdoba; además, obtuvo medalla de plata en sup race femenina.

Así mismo, Óscar Hernández también logró destacarse con una medalla de bronce en Longboard Masculino, reafirmando el talento y la perseverancia de nuestros deportistas en el agua.

En otras disciplinas, el talento de Freddyz Saénz hizo historia en Atletismo con una medalla de bronce en los 110 metros con vallas. Además, María Ángela Maldonado brilló en Patinaje de Velocidad, obteniendo una medalla de bronce en los 500 metros y demostrando la gran calidad de nuestras figuras deportivas.

Por un Bolívar Mejor en el Deporte

La delegación bolivarense sigue con la mira puesta en más medallas. Desde la Gobernación de Bolívar y el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Bolívar continuamos alentando a nuestros atletas, quienes serán los futuros grandes deportistas de alto rendimiento en el país.