Millonarios: Revelan lesión que habría sufrido Juan Pablo Vargas y tiempo de recuperación

Juan Pablo Vargas, defensa costarricense de Millonarios. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Millonarios debutará en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano el próximo miércoles, cuando reciba al Deportivo Pasto en el estadio El Campín, por la primera fecha del Grupo A. Los azules llegan a este juego tras golear 1-5 al Boyacá Chicó en la última fecha del Todos Contra Todos.

El equipo capitalino llega en buen estado de forma a esta instancia del torneo; sin embargo, en las últimas horas sufrió una baja sensible en su zona defensiva. Juan Pablo Vargas, líder de la zaga del equipo, se lesionó jugando para Costa Rica.

Vargas fue sustituido a los 75 minutos del compromiso ante Panamá, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Su selección terminó siendo derrotada 0-1 en condición de local, debido a una falta suya.

Tras un cierre sobre el mediocampo, el jugador de 29 años terminó doliéndose de la pierna izquierda, yendo al suelo y siendo finalmente sustituido por Alexis Gamboa. De inmediato se encendieron las alarmas en la capital del país.

¿Qué lesión tiene Vargas?

Según informaron desde Costa Rica medios locales, tras los respectivos exámenes médicos realizados a Juan Pablo Vargas, se evidenció que el defensor central presenta “un desgarro leve del aductor izquierdo”, lo que de inmediato lo dejó por fuera del grupo de viajeros de los Ticos rumbo a territorio panameño.

¿Cuánto tiempo estaría ausente Vargas?

Un desgarro leve en dicha zona del cuerpo toma usualmente entre 8 y 10 días de recuperación, por lo cual el defensor central se perdería los dos primeros partidos de los cuadrangulares finales con Millonarios, el juego ante el Pasto y luego el primer clásico bogotano frente a Santa Fe.

Con Vargas lesionado, Jorge Arias se perfila como su reemplazo natural por el perfil zurdo; no obstante, no se descarta que Gamero use dos defensores centrales derechos, con la posibilidad de ubicar a Sergio Mosquera junto a Andrés Llinás.