Cuándo se juega la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga Colombiana: Día y hora Dimayor

La Dimayor dio a conocer la programación de la primera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Las semifinales del campeonato estarán comenzando hasta la próxima semana, dado que este fin de semana se disputarán los juegos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia.

Los partidos del Grupo A se disputarán el miércoles 20 de noviembre; mientras que el jueves 21 se jugarán los partidos del Grupo B. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez se encuentra ocupado por la Selección Colombia hasta el martes 19, día de su partido ante Ecuador por Eliminatorias.

Grupo A

El Cuadrangular A se abrirá en Bogotá con el juego Millonarios Vs. Deportivo Pasto, el cual se jugará desde las 6:30PM. Una vez termine dicho compromiso, se realizará el partido de fondo en Medellín, Nacional Vs. Santa Fe, a las 8:30PM.

Grupo B

Entretanto, el Grupo B tendrá su apertura en Manizales con el partido Once Caldas Vs. Tolima a las 6:30PM; mientras que a las 8:30PM se disputará el encuentro en Barranquilla entre Junior Vs. América de Cali.

Programación fecha 1 cuadrangulares finales

Miércoles 20 de noviembre

[6:30PM] Millonarios Vs. Pasto / El Campín

[8:30PM] Nacional Vs. Santa Fe / Atanasio Girardot

Jueves 21 de noviembre

[6:30PM] Once Caldas Vs. Tolima / Palogrande

[8:30PM] Junior Vs. América / Metropolitano