Gamero entrega tiempo de baja estimado de Juan Pablo Vargas y anuncia regresos esperados

Millonarios regresó este sábado a los entrenamientos de cara a lo que será el primer partido de los cuadrangulares contra Deportivo Pasto el próximo miércoles 20 de noviembre. El equipo Embajador llega en un pico alto a esta instancia del campeonato y, de hecho, quedó muy cerca de lograr la ventaja deportiva (punto invisible). En el sorteo, quedaron en el Grupo A junto a Santa Fe, Nacional y Deportivo Pasto.

En diálogo con Caracol Deportes, el entrenador Alberto Gamero se refirió a la manera en la que buscan afrontar esta fase. Entregó noticias positivas con los regresos de Daniel Cataño, Jader Valencia y Leonardo Castro, estos dos últimos con problemas físicos menores, mientras que el primero no juega desde el 25 de septiembre producto de una lesión muscular. Sin embargo, la negativa tiene que ver con Juan Pablo Vargas, quien sufrió un percance con la Selección de Costa Rica y, eventualmente, se perderá los juegos iniciales de la instancia semifinal.

“Hoy al medio día hablé con él (Juan Pablo Vargas). Ya lo van a desconvocar de la selección. Él viaja mañana para Colombia y va a terminar acá la recuperación, dice que es algo leve, algo pequeño, pero seguramente no podrá estar para los dos o tres primeros partidos. Tenemos que esperar que el cuerpo médico lo evalúe y nos den el tiempo exacto, el que se crea conveniente”, dijo sobre el defensor central.

Por su parte, dio a conocer los esperados regresos: “Estamos tranquilos y optimistas. Hoy comenzamos entrenos y hoy nos entregaron a Cataño, a Valencia y a Castro. A excepción de Vargas, vamos a tener el grupo completo y Sarabia que está expulsado”.

Más declaraciones de Alberto Gamero

¿Hay presión ante el rótulo de favoritos?: “El favoritismo se lo ganan los equipos, no es el nombre, se gana. Estamos en un grupo duro, pesado, con Nacional y Santa Fe, que ha sido el mejor equipo del año, y Pasto, que es de altura y terminó bien. Aquí todos somos opcionados a ir a la final. A mis jugadores les dije ’Dios tiene que elegir a uno’ y seguramente elegirá al que haga las cosas mejor.

La dificultad del grupo: “Van a ser partidos buenos, interesantes. Vamos a enfrentar a equipos que van a salir a jugar. Para ir a la final hay que ganar puntos. Los equipos van a salir a proponer, todos queremos ir a la final. Estamos en un grupo bueno, de equipos ofensivos y de equipos que van a buscar su objetivo. Estamos en un grupo bueno y tratar de hacerlo mejor que ellos para ir a la final”.

La importancia de comenzar ganando: “En esto de Pasto estamos claros que no va a ser un rival fácil. Ha hecho una buena campaña, un equipo sólido, defensivamente fuerte, tiene al goleador y tenemos que pensar que vamos a enfrentar a un equipo que hizo todos los méritos para estar en cuadrangulares. Comenzar ganando siempre es bueno, pero es un partido duro.

La presión que él mismo se pone: “En lo personal, estando en Chicó, Tolima y Millonarios, me doy la tarea de tener presión. A mí me ha gustado pelear los partidos y los campeonatos y la presión se la pone uno mismo. Millonarios, por su afición y lo que representa, es un equipo que exige. La responsabilidad se la da uno mismo, siempre he querido superarme a mí mismo. El día que me vaya de acá me voy con una alegría inmensa de haber hecho lo que hemos conseguido, llegar a cinco finales y clasificar a ocho cuadrangulares consecutivos no es fácil y la queremos redondear yendo a la final”.