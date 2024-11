Dávinson Sánchez sobre el tercer gol de Uruguay: “Pecamos de inocentes”

Dávinson Sánchez se lamenta al final del partido ante Uruguay. (Photo by DANTE FERNANDEZ/AFP via Getty Images) / DANTE FERNANDEZ

Dávinson Sánchez, defensa central de la Selección Colombia y que tuvo la mala fortuna de anotar en propia puerta en la derrota 3-2 ante Uruguay, se refirió al agónico gol de Manuel Ugarte, justo instantes después de que el combinado nacional había logrado igualar el juego en Montevideo.

Dávinson también habló de su anotación en contra, tanto que significó el empate parcial de los uruguayos. El caucano calificó que tuvo una buena presentación a nivel individual, pese a su autogol.

“Se hace un buen partido, en lo personal se hace un buen partido. Una situación no puede cambiar lo que fue la realidad. Empaña un montón, porque suma al marcador y más contrario, pero es de levantar la cabeza. Como defensor, ese margen de estar al límite, no solo de un error, sino que pueda sumar en contra, es difícil y más como se venía dando el juego, que estaba controlado, habíamos perdido algo de intensidad en esos primeros 15 minutos de la segunda parte”, comentó inicialmente de su autogol.

Sánchez añadió: “el equipo tiene que saber que venir acá y jugar de la manera en que se hizo en la primera parte no es fácil. Duele mucho más porque se pierde el partido, el autogol puede pasar, el equipo se recupera, encuentra el gol y no te puede pasar que te hagan el gol a ese minuto no más”.

Sobre el gol de la derrota, a los 90+10 minutos, el central fue autocrítico: “la orden era intentar, no solamente ganar la primera jugada, sino que en la segunda podamos tener gente y, nada, no se ganó la primera, ni en la segunda se pudo tener rebote. Son muchas situaciones que podemos decir pecamos de inocentes. En Sudamérica y contra este tipo de rivales, no se puede jugar bonito, sino que se tiene que ser efectivo en el juego”.

Finalmente, el jugador del Galatasaray, comentó que se debe dar vuelta a la página de cara al encuentro del martes contra Ecuador: “tenemos que afrontar todo tipo de situación con la cabeza en alto, no podemos olvidar que se viene haciendo un gran trabajo, algo importante, ahora es recuperar, ir a casa e intentar sacar los tres puntos que nos deje mucho más cerca, es difícil, pero acá estamos”.