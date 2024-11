Uruguay - Colombia: la prensa uruguaya calienta el partido, “Colombia es un cuadro chico”

Luego de unos días de concentración en Buenos Aires, la Selección Colombia ya se encuentra en Montevideo, Uruguay, preparándose para el partido frente a la selección de este país, válido por la fecha 11 de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026 y que se disputará en el Estadio Centenario, a partir de las 7:00 p.m., hora colombiana.

La Selección Colombia llega a territorio uruguayo con el objetivo de sumar tres puntos y acercarse a la clasificación al mundial, además de romper la mala racha que registra jugando en este campo, pues acumula más de 50 años sin poderle ganar a la selección Charrúa como visitante; la última victoria fue en 1973 con gol de Willington Ortiz.

Este es uno de los encuentros más llamativos de la fecha 11, y días antes del partido la prensa uruguaya comenzó a calentar el encuentro, recordando lo vivido en la semifinal de la Copa América, cuando el seleccionado nacional eliminó al equipo de Marcelo Bielsa y se presentaron actos violentos dentro en el estadio.

La prensa calienta el partido entre Uruguay y Colombia

Al igual que en cada partido, los medios de comunicación y periodistas comienzan a analizar los encuentros, esta vez no fue la excepción. Algunos han aprovechado este partido para hablar de la revancha por la eliminación que sufrieron en la Copa América en el mes de julio.

Uno de los periodistas que se ha pronunciado y ha enviado un mensaje sobre el partido fue, Alberto Pérez, quien hace parte del programa deportivo ‘Las voces del fútbol’, quien envió varios mensajes a los jugadores uruguayos, entre esos que deben salir a pegar, como a la selección colombiana.

“Colombia hace 50 años que no gana acá y no va a pasar. La última vez que pasó fue en el año 73, Colombia nunca ha ganado acá (…) Y digo, reitero otra vez: Son unos muertos, los colombianos son unos muertos. Cuando tienen que ganar, no ganan. Cuando tienen que ir a las finales, no ganan. Cuando llega el momento indicado, no ganan. Ganan partidos sueltos, como granan los cuadros chicos, Colombia es un cuadro chico”, afirmó Pérez.

Igualmente, Eduardo Mosegui, miembro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, habló en la emisora Carve Deportiva sobre el encuentro y afirmó que: “para mí es una revancha contra Colombia. En los últimos antecedentes venimos mal contra ellos y tenemos que revertir esto”, además de agregar que: “en Estados Unidos fue muy duro escuchar ‘Uruguay, Colombia es tu papá’”

Declaraciones de Néstor Lorenzo

Sobre el encuentro, Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa sobre el rival y aseguró que: “es un equipo con grandes jugadores y eso lo hace un rival de mucho cuidado, más allá de lo que da el entrenador, que es un entrenador muy importante”.

Igualmente, habló sobre el tema de la prensa y una revancha de Uruguay, luego de la Copa América, tema que ha sido promocionado incluso por las redes sociales oficiales de la selección Charrúa, quien anunció el partido con la frase ‘Sed de revancha’.

Lorenzo afirmó que: “eso es lo que usa la prensa para generar interés e intención al partido. No creo en las revanchas, como cuando jugamos con Argentina. Cada partido es único y hay que jugarlo de la mejor manera. La revancha es la motivación que se genera el equipo que quiere volver al triunfo. El jugador uruguayo no necesita esa palabra para salir y darlo todo”.