Uruguay anuncia convocatoria para enfrentar a Colombia y Brasil: bajas sensibles

Uruguay no sabe lo que es marcar un gol en partidos oficiales desde el juego por el tercer puesto de la Copa América ante Canadá a mediados de julio. Desde entonces, han disputado cuatro encuentros por Eliminatorias y en ninguno han podido marcar y, peor aún, no han logrado convertir gol. No obstante, se mantienen en la tercera posición de la tabla del camino al Mundial 2026.

Mucha controversia se ha generado últimamente sobre Marcelo Bielsa, el escándalo más reciente tuvo que ver con las palabras de Luis Suárez en octubre, cuando manifestó su inconformidad con el trato del entrenador argentino con el plantel durante la Copa América. Como suele ser costumbre, se suma a los cuestionamientos que le hacen al entrenador de 69 años por ser el último en dar a conocer la lista de convocados.

Bajas sensibles y regresos esperados

Los jugadores fueron llegando al predio de concentración durante el fin de semana, siendo el arquero del Junior de Barranquilla, Santiago Mele, el primero en sumarse a los trabajos. Una vez el grupo completado en su mayoría, la Federación Uruguaya de Fútbol publicó la lista de 24 citados, que tiene algunas novedades importantes.

Rodrigo Bentancur, del Tottenham, regresa al combinado uruguayo luego de cumplir con los cuatro partidos de suspensión que le impusieron por los incidentes ante Colombia en la semifinal de la Copa América en una de las tribunas del estadio en Charlotte.

Por su parte, dos bajas sensibles tendrá Marcelo Bielsa para esta doble jornada, pues Nicolás de la Cruz permanece con una lesión muscular en el tendón del muslo derecho. Del mismo modo, Giorgian De Arrascaeta acarrea un dolor constante en su rodilla derecha y será intervenido quirúrgicamente, por lo que regresará a las canchas hasta el próximo año.

Bajas que ya eran conocidas con anterioridad eran las de Ronald Araújo y Matías Viña. El central del Barcelona fue operado del tendón isquiotibial del muslo derecho en Finlandia tras la lesión sufrida en el partido ante Brasil por la Copa América. Mientas tanto, el lateral izquierdo se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y también debió someterse a una intervención quirúrgica.

Uruguay recibirá a Colombia en el Estadio Centenario el próximo viernes 15 de noviembre (7:00 p.m. hora colombiana) y luego deberá visitar a Brasil, el martes 19 del mismo mes, desde las 7:45 p.m. (hora colombiana).

Los 24 de Bielsa

Porteros: Sergio Rochet (Internacional-BRA), Santiago Mele (Junior-COL) y Franco Israel (Sporting Club-POR).

Defensas: José María Giménez (Atlético Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ING), Nicolás Marichal (Dínamo Moscú-RUS), Juan Rodríguez (Boston River-URU), Mathías Olivera (Napoli-ITA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah-KSA), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA) y Marcelo Saracchi (Boca Juniors-ARG).

Volantes: Manuel Ugarte (Manchester United-ING), Nicolás Fonseca (River Plate-ARG), Federico Valverde (Real Madrid- ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting Club-POR) y Facundo Torres (Orlando City-EUA).

Delanteros: Luciano Rodríguez (Esporte Clube-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Cristian Olivera (Los Angeles-EUA), Rodrigo Aguirre (América-MEX) y Darwin Núnez (Liverpool-ING