Markarián y un paralelo entre Colombia y Uruguay: “No creo que haya grandes diferencias”

Se aproxima la fecha FIFA y la gran mayoría de selecciones Sudamericanas ya han presentado sus convocados para los enfrentamientos, Colombia en esta fecha tiene dos partidos importantes. Se medirá contra Uruguay en Montevideo y Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla, dos selecciones que siempre complican el juego de los nacionales.

La Selección uruguaya atraviesa un presente complejo, los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan al partido frente Colombia con un empate y una derrota. Adicionalmente, distintos jugadores se pronunciaron sobre los tratos y las decisiones del dirigente uruguayo, que para dichos jugadores, no han sido acertadas.

El profesor Sergio Markarián, entrenador uruguayo con gran recorrido en el fútbol sudamericano, habló en exclusiva con Caracol Deportes. El técnico comentó las dificultades de ser entrenador, la creatividad versus la táctica y analizó a su selección nacional. Por otro lado, dejó ver un poco los procesos que viven los entrenadores y la adaptación que puede ser beneficiosa o negativa, según como el plantel conecte con la idea del DT.

¿La táctica sobre la creatividad en el fútbol?: ”No, todo lo contrario, la táctica es un apoyo, es una pata más de la posibilidad de crear. La creatividad en el futbolista nace a partir de la observación de una situación de juego, del entrenamiento, de la intención. Adaptarla a su estilo personal, adaptarla a su coordinación kinestésicas que tienen que ver con el propio control de su equipo, apoyarse en aspectos tácticos”.

Un análisis previo al duelo Colombia-Uruguay: ”No lo deslumbro, es que no he pensado por más que algunos colegas a veces me llaman para compartir conceptos, acá en Uruguay nunca se sabe quién está reservado y quién está convocado. La verdad es que ya fastidia mucho ver cómo la información va deformada, como se oscurece todo y entonces más vale esperar lo que sucede en el partido”.

¿El fútbol de Bielsa ha llegado en contra del fútbol uruguayo?: ”Creo que en la nominación de Bielsa levanté las dos manos aprobando el esfuerzo que se hacía por traer un entrenador de trayectoria, se enfrentó con algunas de sus características. No sé si son parte de su ser o si son errores, en general un entrenador de selección, lo que se hace es tratar de ampliar el espectro de la convocatoria. Tratar de tener más recursos de los que inicialmente me ofrecían, para tratar de armar un plantel que me diera respaldo a lo largo de una competencia que dura 3/4 años las eliminatorias. En un momento, el entrenador intentó limitar la convocatoria, dijo: ‘de este grupo ninguno’ y resulta que después tuvo que retroceder y convocar a uno del grupo. Por eso creo que, de esos errores, ha cometido muchos”.

Hay entrenadores buenos en la semana, pero no dirigen bien en el juego: ”Hay muchas cosas, muchas cualidades, Seguramente, no hay nadie que reúna todas las cualidades. Hay entrenadores que son visualizadores, rápidos visualizadores de los talentosos y son los que se llaman formadores de equipos, quisas menos trabajadores en el campo y quisas se equivocan en la convocatoria de alguien. Hay entrenadores que por sus características personales encantan al jugador y al grupo, y por ende dan un paso exitoso en cuanto a la comprensión de lo que él quiere. Hay otros que saben relacionarse con la prensa, que tienen todos los números de los periodistas, hay de todos los estilos. Por eso yo no desprecio al que gane, me gusta que un entrenador gane, me gusta ganar. Porque hay que recurrir a todos los recursos lícitos, ser coherente y con un objetivo muy claro”.

¿Argentina y Colombia por encima de Uruguay y Brasil?: ”Yo no diría tan así, o sea la tabla de posiciones y los últimos resultados dan circunstancialmente en este momento para ser objetivo, lo que usted dice es cierto, pero yo no creo que haya grandes diferencias. Sobre todo si Brasil recupera su sentido de pertenencia que le ha faltado y tuviera un funcionamiento que permita que buenos jugadores se pudieran expresar como equipo. Estamos hablando de una potencialidad que puede llegar a encabezar las posiciones de a corto plazo, estamos a dos partidos de que Brasil logre llegar a una de las posiciones que ustedes están elogiando”.