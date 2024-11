Luis Barbat sobre el duelo en Uruguay: “Colombia está uno o dos escalones por encima”

Volvieron las Eliminatorias al Mundial 2026, la fecha 11 y 12 llega con dos compromisos claves para los de Nestor Lorenzo. El primer desafío será en la noche de este viernes 15 de noviembre en Montevideo frente a Uruguay, terreno en el cual, la Selección Colombia no conoce la victoria desde hace más de 5 décadas. Este suceso agrega una motivación especial para la tricolor, volver a ganar en terreno uruguayo y emparejar a Argentina en puntos tras su derrota frente Paraguay.

Luis Barbat, exarquero uruguayo con gran recorrido en el fútbol colombiano, habló en exclusiva con 6AM de Caracol Radio. El entrenador compartió su opinión sobre el nivel actual que tiene Colombia, la situación que padeció el interior de la Selección de Uruguay y reconoció la parcial superioridad de la ‘tricolor’ sobre los ‘charrúas’. Estas fueron sus palabras:

¿Cómo se imagina el encuentro?: ”El partido de hoy es un partido, para Uruguay, demasiado importante, por lo que se ha venido hablando todo este tiempo, por todo el ida y vuelta a nivel de prensa. Con el malestar que hay, con lo que dijo Suárez. Por eso lo digo, hoy es un partido, desde el punto de vista deportivo, muy importante”.

¿Se percibe mejor Colombia que Uruguay? ”No sé si lo que se percibe, es lo que está. Ayer argentina le tiró pica pie contra Paraguay. Alfaro le dio a Paraguay lo que nadie más le ha dado, está haciendo un trabajo excelente con Paraguay, con el mismo plante. Salvo Argentina, Colombia viene haciendo un trabajo bueno también, perdió un solo partido, por algo está donde está en los puntos. El fútbol no es de merecimientos, es de realidades. No hay revancha para Uruguay, porque como digo, de no sacar un buen resultado lo deja ahí medio complicado. Hoy por hoy, Colombia está uno o dos escalones por encima de Uruguay”.

Un partido con un contenido picante: ”No sé, porque ahí pocas entradas, eso es un síntoma de que el equipo no está bien, a esta altura se debían vender ya todas las entradas. Un estadio donde entran 65 mil personas o más. Y bueno, hay que jugar, vamos a ver lo que pasa dentro de campo. Colombia, a priori, llega mucho mejor al partido, después los partidos hay que jugarlos y es hoy a las 9 de la noche en Uruguay”.

Manejo de la situación Bielsa: ”Pues, con la poca experiencia que uno tiene en el fútbol, pues complejo, cuando un jugador como Suárez sale a hablar, es porque algo pasa. Obvio también salieron jugadores a calmar las aguas, entonces esto sigue, la selección sigue jugando y las cosas continúan. Cuando Bielsa llegó, se jugaron partidos amistosos contra Honduras y Panamá, se ganaron caminando, pero después se jugó contra Colombia y brasil. Pero cuando un jugador como Suárez sale y hablé es porque algo está sucediendo”.