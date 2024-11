Usuarios de EPS en Pasto denuncian largas esperas y falta de medicamentos en Genhospi

Pasto - Nariño

Los usuarios de varias EPS en Pasto enfrentan una difícil situación de falta de garantías para la entrega de medicamentos, deben esperar entre 3 y hasta 8 horas en las sedes de Genhospi SAS, la empresa encargada de distribuir medicamentos, sin garantía de recibir las fórmulas completas incluso tratándose de tratamientos urgentes y crónicos.

#DenunciaCiudadana | Este es el panorama en la sede Palermo de Genhospi, la entidad encargada de distribuir medicamentos a la EPS Sanitas.



Más de tres horas de filas deben hacer los usuarios para recibir sus medicamentos, incluso en muchas oportunidades sin recibir la fórmula… pic.twitter.com/mZrt1jZ16q — Caracol Pasto (@CaracolPasto) November 13, 2024

Los horarios de atención reducidos, las pocas garantías para permanecer en la sede, la falta de personal que despeje dudas, entre otras situaciones, son las que reclaman los usuarios, incluso ante la recién inaugurada sede de la Supersalud en Pasto, sin obtener respuestas oportunas.

“Aparte de que el servicio está muy malo en Sanitas que me mandaron a comprar el medicamento en caso de que no me lo entreguen, me encuentro con que tengo que esperar horas para que me digan que no hay, no atienden fines de semana ni festivos, y lo nuestro era una urgencia” señaló a Caracol Radio una de las usuarias

En otro caso, un usuario incluso denunció que sufrieron agresiones por parte del personal de seguridad de Genhospi tras intentar obtener respuestas sobre la falta de sus medicamentos.

“A mi esposa la agredieron en otra sede, en el momento estoy desde las 7 de la mañana. Solicito la insulina, lógicamente es una que mi hija necesita de carácter urgente y no me han dado solución, esto no se mueve, no hay un proceso claro. Nos tienen de un lado para otro”, Señaló

Los usuarios han acudido a diferentes sedes, sin encontrar una solución efectiva, incluso han pedido la intervención de la Supersalud para que se garantice el acceso a los medicamentos.