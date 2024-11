Cómo saber si ya firmó el acta de Renta Ciudadana: Ampliaron plazo para hacerlo, entérese

El Departamento de la Prosperidad Social (DPS) amplió el plazo para firmar el ‘Acta de Compromiso y Corresponsabilidad’ para hogares beneficiarios de Renta Ciudadana, un requisito obligatorio de permanencia del programa.

Según explicó la entidad, por medio de este documento se identifica a los miembros del hogar y se establecen las responsabilidades que deben cumplir los participantes para garantizar el uso adecuado de los fondos destinados a mejorar la seguridad alimentaria y el cuidado infantil, apoyando así a miles de hogares en la superación de la pobreza.

De acuerdo con la entidad, con este trámite los beneficiarios de las líneas “Colombia Sin Hambre” y “Valoración de Cuidado” podrán asegurar la continuidad de sus transferencias monetarias durante la vigencia del programa.

Así las cosas, la nueva fecha límite para firmar el acta de compromisos será hasta el 22 de diciembre a través de la página oficial del DPS. Una vez haya finalizado el plazo, los hogares que no hayan firmado el acta, quedarán en estado “suspendido” y no podrán seguir recibiendo las transferencias monetarias. Conviene mencionar que, el incentivo no será retroactivo, es decir que, yos hogares no recibirán los pagos liquidados durante la suspensión.

En el caso de los hogares que no tengan acceso a internet, el DPS indicó que podrán acercarse a la alcaldía municipal, solicitar el acta con el Coordinador Municipal de Renta Ciudadana y realizar la firma en físico. Para este caso debe llevar el documento de identidad original y fotocopia legible del mismo.

El DPS también recordó que, para este noviembre realizará el pago del ciclo quinto de la línea ‘Valoración del Cuidado’ y el segundo giro de ‘Colombia sin Hambre’, destinado a hogares en pobreza extrema y hogares indígenas, priorizando a aquellos con niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años. Por lo que invitó a la ciudadanía a estar pendiente de los canales oficiales para conocer el cronograma de pagos.

Les recordamos a los hogares de #RentaCiudadana que ingresaron en 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰, que 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟮 𝗲𝗹 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗔𝗰𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝘆 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱. pic.twitter.com/6CxEsFIuwW — Renta Ciudadana (@RentaCiudadana) November 12, 2024

¿Cómo saber si ya firmó el acta de Renta Ciudadana?

Ingrese al portal oficial: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

Una vez dentro, busque el banner que dice “Renta Ciudadana - Hogares beneficiarios”.

Encontrará una opción para consultar si su hogar está registrado.

Ingrese los datos del titular del hogar (tipo y número de documento, fecha de nacimiento).

Marque que no eres un robot y de clic en “Consultar”.

Verifique si ya firmó el ‘Acta de Compromiso y Corresponsabilidad’

Estado activo: Si su hogar está registrado como “activo”, significa que está en el programa.

Si su hogar está registrado como “activo”, significa que está en el programa. Firma electrónica: Si ya firmó el acta, el sistema lo indicará.

Si ya firmó el acta, el sistema lo indicará. Opción de firma: Si aún no ha firmado, le aparecerá la opción para hacerlo de manera electrónica.

Paso a paso para firmar el Acta por primera vez

El sistema le guiará paso a paso para realizar la firma electrónica. Asegúrese de llenar toda la información requerida. Este es el paso a paso para hacerlo:

Una vez ingrese al sistema de información, podrá ver un mensaje sobre el programa Renta Ciudadana y las directrices para cumplir los compromisos y responsabilidad del Programa. Después de leer, haga clic en “Continuar” .

. Para validar su información y por seguridad, deberá:

– Completar la información de algunos de los miembros de su núcleo familiar; si está correcta, podrá continuar; si no, valide nuevamente la información suministrada.

– Responder unas preguntas de seguridad asociadas a información general sobre el hogar.

– Si no supera la validación de la información, tiene tres intentos para realizarla.

Una vez supere la validación, debe leer y dar clic en aceptar a los siguientes términos:

– Autorización de tratamiento de datos personales del hogar.

– Autorización de registro en bases de datos.

– Autorización de envío de mensajes de texto y/o correos electrónicos.

– Autorización firma electrónica.