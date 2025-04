Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Aries, Tauro y Piscis, alisten maletas porque se van de viaje

Hoy es la fecha 8, número de la prosperidad y la riqueza. Las personas nacidas el día de hoy, están llamadas a la abundancia. Ojo, no quiere decir que no tengan necesidades o situaciones económicas complicadas, pero todo el tiempo están produciendo y llamando el dinero.

A estas personas se les denomina ‘MARAS’, y son personas que traen buena suerte a los demás. Son inteligentes y recursivas. Su dígito es un infinito de felicidad, sabiduría y capacidades.

El número de la suerte para ustedes, es el 2877. Además, el profesor les recomienda realizar un baño de hierbabuena o girasoles, así atrae prosperidad a este año que comienza para usted.

Santo del día: San Dionisio de Corinto

San Dionisio de Corinto Color del día: Azul de firmeza y poder

Azul de firmeza y poder Número del día: 8851

8851 Recomendación del día: Hacer el Baño de Abre caminos y regar su casa con girasoles hervidos.

Hacer el Baño de Abre caminos y regar su casa con girasoles hervidos. Frase de reflexión: “Hoy declaro para mi vida prosperidad, sabiduría y riqueza” (frente a un espejo para duplicar lo que está decretando)

Horóscopo de HOY:

Aries:

Mucho cuidado con las peleas y discusiones en la familia y el trabajo. Si ha tenido muchas, busque a las peroneas y arregle las situaciones. Así, harmonizará su vida, y aprenderá a hablar y pedir lo que necesita sin ser grosero.

Por otro lado, las cosas del pasado tiene que dejarlas ir, lo están estancando, Viva el aquí y el ahora. Un viaje maravilloso y con buenos resultados se le va a presentar, será la excusa que necesita para avanzar al futuro.

Número de la suerte: 2509

Leo:

Luche por todo lo que anhela. Identifique lo que quiere y póngase en marcha, recuerde que las cosas no llegan solas y necesitan estructura. Si ha fallado más de una vez, no importa, siga intentándolo. Ahora, si ve que su plan no está funcionando, cambie la estrategia, hay más de una forma de conseguir lo que quiere.

Oportunidades de trabajo se avecinan. Pero cuidado con el negativismo y la envidia de los demás, pues hacen que las oportunidades nuevas huyan y se desarmen las que ya tenía hechas. Es recomendable mantener un perfil bajo.

Número de la suerte: 0108

Sagitario:

Quienes estén buscando desde hace algún tiempo algo relacionado con la finca raíz, se les va a dar. Este mes están respaldados por la Estrella de la Suerte. Pero no olvide fortalecer sus relaciones y trabajar sus falencias, las cosas no llegan del cielo.

Número de la suerte: 0886

Tauro:

Éxito y prosperidad esta semana, no solo de dinero, sino de estabilización en el amor y la vida laboral. Llega un gran préstamo, aprovéchelo para emprender ese negocio que tanto tiempo lleva en su mente.

También le llegará una temporada magnífica de viajes, uno tras otro, conocerá lugares y personas espectaculares para su vida.

Número de la suerte: 4960

Virgo:

Es momento de su triunfo absoluto, buen dinero y prosperidad llega a su vida. Hace mucho tiempo que esperaba este momento. Ahora bien, la cantidad de dinero que le va a llegar es demasiada, pero tenga en cuenta que debe destinar una parte para pagar deudas, sea inteligente a la hora de administrar.

Número de la suerte: 8668

Capricornio:

Una buena recompensa económica puede usarla para emprender ese negocio que tanto tiempo lleva planeando. Además, se cruzarán en su camino personas que le ayudarán mucho en el proceso. También llega un buen reconocimiento laboral, disfrútelo.

Número de la suerte: 3508

Géminis:

Problemas del pasado se solucionan, tenga paciencia. La razón de su mala suerte ha sido la ausencia de Mercurio, este mes llega y trae cosas nuevas, la renovación de vida está cerca, no desfallezca.

Número de la suerte: 2828

Libra:

Apuéstele todo al amor, recuerde que la vida, sin amor, no es vida. Arregle los lazos con esas personas a las que hirió, pida disculpas y siga adelante. Las malas relaciones desestabilizan su vida y retrasan su progreso.

De la misma manera, arregle su energía porque este mes llegan muchas personas que lo ayudarán económicamente en forma de propuestas e ideas, abrácelas y ejecútelas, son muy prósperas

Número de la suerte: 1234

Acuario:

Usted realizó una muy buena acción el mes pasado, y se siente muy feliz por ella. Será recompensado con una gran bendición, viajes y mucho dinero. Y no olvide que cunado Obrá bien, el Cielo la Recompensa.

Número de la suerte:1888

Cáncer:

Pilas, este mes tiene que tomar decisiones bastante trascendentales. Estas ajustarán su relación con el trabajo y la familia, harán que el ambiente y las energías mejoren. Pida al Espíritu Santo la sabiduría para lograr tomar las decisiones correctas.

Número de la suerte: 5128

Escorpio:

Mucha estabilidad y cosas lindas van a darse en el trabajo y su relación amorosa. En cuanto a los negocios, no olvide que a veces bajan el volumen en las ventas, pero es normal, no quiere decir que no funcionan o tenga que deshacerse de ellos, recuerde que la paciencia es virtud de sabios.

Número de la suerte: 2952

Piscis:

Algo que le venía pidiendo al Cielo desde hace mucho se va a dar. Llegarán ganancias económicas en grandes cantidades, por otro lado, un gran viaje tocará su puerta, no lo dude y váyase, lo va a disfrutar mucho.

Número de la suerte: 1464