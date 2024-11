“Designación de Hernán Giraldo como gestor de paz afectaría a la reconciliación”: Trejos

El Gobierno decidió designar a quienes hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia como nuevos gestores de paz. Son en total 18 exparamilitares quienes inicialmente estarán adelantando actividades de construcción de paz.

El profesor Luis Trejos, analista e investigador de la Universidad del Norte, manifestó su sorpresa por la inclusión de nombres tan controvertidos como Hernán Giraldo, conocido por su historial de abusos sexuales contra menores, y Jorge 40, uno de los paramilitares más notorios en la historia del conflicto armado.

Trejos cuestionó que personas con tan graves antecedentes estuvieran siendo promovidas como parte de un proceso de paz, sin que se especificaran claramente los roles que desempeñarían en las actividades de construcción de paz. Además, en un momento donde ya no tienen ninguna tropa criminal bajo su mando.

“Lo que llama la atención es la cantidad de personas incluidas como gestores de paz, pero también que las condiciones de estas personas son bastante heterogéneas. Algunos están presos en Colombia, otros en Estados Unidos, y uno de ellos, como Hernán Giraldo, ha sido catalogado como depredador sexual de menores. Además, ‘Jorge 40′ no fue registrado en la JEP porque no hizo ningún aporte significativo”, comentó el analista.

Añadió que, si bien estos exparamilitares pertenecieron a organizaciones armadas desmovilizadas entre 2003 y 2006, ya no tienen ninguna tropa bajo su mando ni influencia en las dinámicas actuales de criminalidad, salvo en casos aislados de grupos armados familiares, como los de la Sierra Nevada o el Magdalena Medio.

Por otro lado, el analista también señaló que esta decisión podría representar un retroceso en el proceso de reconciliación, especialmente para las víctimas del conflicto armado, que aún esperan reparación y justicia por parte de estas personas.

Retroceso para las víctimas

“Para las víctimas que no son reparadas y que no han recibido justica, es un golpe fuerte que lastimosamente no se atenúa precisamente por la ambigüedad del documento público y también por el silencio por parte de las autoridades que debieron hacer señalado de forma presencial qué es lo que se espera de la participación de estas personas, en qué procesos particulares y qué funciones particulares va a jugar cada uno de ellos, porque el silencio y la ambigüedad del documento abre espacio es a la especulación y esto no solo le hace daño a la estrategia del paz del Gobierno sino que también deja a las víctimas en este limbo”, dijo el analista.

Indicó el analista que las víctimas no han recibido el protagonismo que merecen.